Culminó ayer la visita del papa León XIV a nuestro país y los peruanos aún no salimos del asombro de ver el despliegue de energía con el que recorrió distintas partes del territorio nacional dejándonos su mensaje de unión, calidez y humildad. Un mensaje que traspasó fronteras religiosas y que caló incluso en aquellos que no cultivan una espiritualidad teísta.

La circunstancia de que Prevost sea nuestro compatriota por decisión seguramente tuvo un peso determinante en esa acogida, pero sin duda el carisma y la entrega del pontífice fueron motivaciones igualmente importantes para generar esa reacción unánime. La gente se volcó multitudinariamente a las calles, a pesar del calor o la lluvia, a veces por la sola esperanza de recibir una bendición al paso. Durante casi una semana, el Papa, en efecto, consiguió lo que parecía imposible en un país acostumbrado a las divisiones: que una enorme mayoría se haya unido y movilizado en torno a una aspiración y un sentimiento común. Es cierto que la invocación a la unidad estuvo permanentemente presente en sus homilías y sus contactos con los ciudadanos de a pie de todos los lugares que visitó, pero cierto es también que fue una invocación que encontró terreno fértil entre quienes lo escucharon. No es exagerado, pues, decir que León XIV hizo que los peruanos mostrásemos nuestro mejor rostro.

Ahora el pontífice se ha ido, pero es evidente que ha dejado una estela de armonía y optimismo en el umbral de un fenómeno climático que requiere grandes dosis de una y otro. La pregunta, por supuesto, es cómo hacer para que esa atmósfera beatífica no se extinga con la misma rapidez con la que se instaló entre nosotros. Acaso la fórmula para lograrlo sea mirarnos en el espejo de estos días y gratificarnos con la imagen que obtenemos de tal ejercicio. Esto es, comprobar que lo hemos hecho casi sin habérnoslo propuesto y concluir que podemos seguir haciéndolo de manera deliberada para beneficio de todos.

Ayer, la despedida al Santo Padre estuvo cargada de emoción y una nostalgia anticipada, producto quizá de la conciencia de que su presencia en el Perú no será un evento fácilmente repetible. Pero precisamente por eso tenemos que aprovechar el regalo que nos ha hecho, motivado por el amor que siente por la patria que eligió, y convertir ese espíritu de unidad y optimismo en algo más que un evento pasajero.