Al rincón donde vivieron.

Han pasado ya varios días de su retorno a Roma y aún reverberan los ecos de su presencia. Quiero aquí homenajearlo en la voz de varios compatriotas.

Padre José Hipólito Purizaca, director de las Obras Misionales Pontificias: “Lo conocía de antes. Su elección me sorprendió en Chachapoyas. Durante su visita volvimos a conversar y compartir misas. Que el Papa se interese por tu vida, por lo que eres, por lo que estás haciendo, son cosas que se quedan en el corazón”.

Mildred Camacho, ahijada de León XIV: “Conocí al padre Roberto cuando tenía cinco años y, desde entonces, fue mi padrino. Aunque las oportunidades de verlo fueron escasas, siempre mantuve comunicación con él mediante correos electrónicos, con saludos por su cumpleaños y otras fechas especiales. Su presencia en mi vida se mantuvo a pesar de la distancia”.

Gino Burgos y Javier Rojas, comandantes de la FAP que lo transportaron en helicóptero: “Apenas despegamos pidió acompañarnos en la cabina. León XIV reconoció los pueblos, caminos y distritos que había recorrido durante su labor pastoral, incluso aquellas localidades ausentes de la cartografía”.

Jessica Luna, del consejo directivo de la Confiep: “Nos recordó a las autoridades y representantes del sector público y privado que la unidad no exige pensar igual, sino convivir con las diferencias y trabajar por un propósito común”.

Gerardo Martínez, del consejo directivo de la CGTP: “Nos sentimos representados en los conceptos del Papa. El diálogo debe ser una política de Estado y el modelo económico contener la trilogía: desarrollo, producción y trabajo”.

Francisco Miró Quesada, exdirector de El Comercio: “He visto y escuchado la prédica de otros papas que vinieron al Perú. Cada uno con su estilo y con sus encíclicas esforzándose para que las enseñanzas de Jesús se consoliden, pero con Prevost fue una excepción, y es que se juntaron dos fuerzas entre los peruanos: la fe y el nacionalismo”.

Jorge Bruce, psicoanalista: “Sus reacciones conmovidas ante los jóvenes y, en especial, ante los de lugares de pobreza, son un rayo de luz y esperanza en una tierra que parece olvidada de ese Cristo que él viene a representar y recordar”.

El suscrito: “La admiración y aprecio trascienden a católicos y fieles de otras iglesias cristianas e incluyen a agnósticos (me incluyo) y hasta a ateos. Su entrega en todos los lugares, el profundo contenido de sus mensajes y hasta su sentido del humor conmovieron al país”.

Pero no todo fue como hubiéramos querido: dos hechos ensombrecieron su estancia. Primero, la decisión de la presidenta de no quedarse hasta el final de la visita de un jefe del Estado, más aún de un Papa peruano, al que ella había invitado y que vino pese a su reciente operación al pulmón.

Un sector importante de la población no lo vio con simpatía. Así, en la encuesta de Ipsos para “Perú 21”, sobre aprobación o desaprobación de diversos actores durante la visita del Papa, el 71% destaca el comportamiento de la población y, en cambio, el 45% desaprueba cómo actuó ella.

El otro: el pésimo trabajo del canciller encargado de contratar pantallas y sonido para la misa en Las Palmas –un millón de personas–, muchas de las cuales durmieron al aire libre esperando el sueño que nunca llegó, el de ver y oír al Papa.

Cito a Víctor Andrés García Belaunde en X: “La visita del Papa ha sido extraordinaria, proyectando una gran imagen del país en el extranjero. También fue extraordinario el incumplimiento del séptimo mandamiento: no robarás, por lo sucedido en Las Palmas. Un 700% de sobrevalorización. ¿Caerán los sacrílegos?”.

*El título lo tomo de la canción “Todos vuelven”, de César Miró.