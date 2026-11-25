Cuando vi al Papa despedirse de nosotros, desde la puerta de Latam, compañía que lo llevó a Roma, recordé esa labor extraordinaria y sacrificada que tiene la máxima autoridad de los católicos. Difundir y enseñar, con el ejemplo, el mensaje de Cristo en la Tierra. Un mensaje de amor a Dios y al prójimo, de justicia, entendida ella en hacer el bien en condiciones de igualdad y no solo para algunos. De paz, de reconciliación.

Durante el tiempo que estuvo León XIV en los tres países latinoamericanos, de una manera tranquila y apacible, pero en ciertos momentos enérgica, juntó la teoría con la práctica, porque si bien el cristianismo es un corpus teórico-teológico, es misionero, lleva a la práctica sus creencias con aciertos y también con errores, de una institución divina, pero conducida por humanos que no somos perfectos, pero sí perfectibles, como dice san Agustín, quien también sostiene que la Iglesia, es decir, la asamblea de los católicos, es peregrina de Dios en la Tierra, hecho histórico comprobado desde san Pablo en adelante.

He visto y escuchado la prédica de todos los papas que han venido al Perú. Cada uno con su estilo y con sus encíclicas, esforzándose para que las enseñanzas de Jesús se consoliden en América y el mundo, pero con Robert Prevost hubo una excepción, y es que se juntaron dos fuerzas entre los creyentes peruanos: la fe y el nacionalismo.

Durante la misa en Las Palmas, escuchaba a la gente gritar: “El Papa es peruano”; surgió también esa fuerza de la idea de nación. El Papa es como los nuestros, es de nosotros. Pero en torno a esas arengas veía banderas mexicanas, norteamericanas, chilenas y cubanas, y seguramente había más que no pude divisar.

Sí, el Papa es peruano por nacionalización y norteamericano por nacimiento, y está bien que lo sea, pero es algo más que eso; es católico, palabra que viene de la unión de dos palabras griegas: ‘kata’, que significa ‘sobre’, ‘según’, ‘a través de’, y ‘holos’, que quiere decir ‘todo’, ‘entero’, ‘completo’.

Hay discusión, pero especialistas sostienen que el primero en usar esta palabra fue san Ignacio de Antioquía (siglo II), afirmando que la Iglesia era la de todos, universal, que abarca todo.

Tenemos un Papa peruano, sí, por supuesto, pero fundamentalmente católico, es decir, universal. Y lo veremos pontificando y celebrando misas en otras naciones.