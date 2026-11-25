La postura de cuatro diputados de Juntos por el Perú en contra de la ampliación del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pone sobre la mesa un debate muy interesante: ¿a quiénes representa realmente la bancada del partido izquierdista que lidera el excandidato presidencial y hoy asesor congresal Roberto Sánchez?

Los cuatro diputados disidentes provienen de Cajamarca, la misma región de la que es representante su colega Yenifer Paredes, actual presidenta de la Comisión de Energía y Minas, en cuya gestión se viene propiciando el debate para una posible ampliación del Reinfo.

Existen dos proyectos de la bancada de JP que proponen prorrogar la existencia de este registro: uno hasta el 2028 y otro hasta el 2030. Como se recuerda, el Reinfo caduca el 31 de diciembre del 2026.

Los diputados que se oponen a la ampliación tienen como respaldo un memorial del Frente Único Regional de Cajamarca –enviado a la Comisión de Energía y Minas– que reúne la firma de dirigentes de 13 provincias donde expresan su rechazo al Reinfo. Pero Paredes, la titular de la comisión, ha preferido propiciar reuniones con asociaciones vinculadas a Confemin, el gremio de mineros informales que defiende a rajatabla la existencia de un Reinfo que les permite operar con impunidad.

Lo descrito muestra un escenario claro: Cajamarca cuenta con cuatro diputados que han decidido representar a los dirigentes de 13 provincias y con una quinta diputada que solo busca representar a un grupo acotado de mineros informales. Lo mismo debe suceder con diputados de JP de otras regiones que prefieren no salir a mostrar sus discrepancias en público por el momento.

Los más airosos en mostrar su apoyo público son los que precisamente defienden los intereses de los informales. ¿Y a qué responde tanto ahínco legislativo? En algunos casos, son parlamentarios que provienen de esos mismos gremios mineros; otros tienen vinculaciones (familiares, empresariales o de otro tipo) con el mismo Reinfo, y un tercer grupo pareciera buscar devolver favores de campaña.

Resulta difícil pensar que los mineros informales no hayan apoyado las campañas electorales de los diputados, ya sea con dinero o con temas logísticos. Dicho apoyo era algo garantizado después del actuar de la bancada de JP en el último período unicameral, donde también manejaron la Comisión de Energía y Minas.

La representación es una de las funciones más importantes del Congreso, aunque cuenta con poca visibilidad y existen pocos indicadores de medición. Va más allá de la semana de representación y los informes que presenta cada legislador sobre sus actividades en dicho período de tiempo. Va más allá de recibir personas en los despachos o derivar oficios a otras instituciones. Tiene que ver con recoger demandas legítimas y convertirlas en soluciones en busca del bien común de una circunscripción o del país. Los cuatro diputados de Cajamarca han decidido representar las exigencias de su circunscripción, poniendo al descubierto no solo a Yenifer Paredes, sino a su bancada: ¿a quién representa realmente JP?