VyV proyecta invertir S/120 millones en un edificio de viviendas y comercio en el cruce de las avenidas Salaverry y Canevaro, en Lince. Para este desarrollo, la inmobiliaria adquirió el terreno del antiguo grifo Primax y una casa aledaña por US$7,4 millones, explica Marck Pinto, gerente inmobiliario de la compañía.

La operación permitió reunir 1.440 m2 para un edificio de 28 pisos, con 344 departamentos y un primer nivel comercial. Según el ejecutivo, la incorporación de la casa de dos pisos ayudó a configurar mejor la planta del proyecto.

La elección de la esquina responde a su cercanía con Jesús María y San Isidro, la presencia de colegios, universidades y comercios, y la conexión de Salaverry con otras vías de Lima, señala Pinto. Entre los servicios del entorno menciona el centro comercial Real Plaza Salaverry y la ciclovía de esa avenida.

Aunque el ángulo cerrado del terreno supone un reto para el diseño, el ejecutivo destaca que permite aprovechar los frentes hacia la calle.

“El 90% de los departamentos tiene vista exterior, que es muy valorado por los clientes. Y son muy pocos los departamentos que miran hacia un patio interior que tiene el edificio. Entonces la esquina de por sí ayuda a esa configuración”, explica.

VyV proyecta invertir S/120 millones en un edificio de viviendas y comercio en el cruce de las avenidas Salaverry y Canevaro, en Lince.

Viviendas y comercio

El proyecto contempla departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con áreas desde 40 m2 hasta 75 m2. El ticket promedio se sitúa alrededor de S/400 mil y, según Pinto, la empresa busca mantener sus precios cerca del promedio de la zona.

Las unidades de dos dormitorios tendrán entre 43 m2 y 55 m2 y concentrarán más del 50% de la oferta. Los departamentos de tres dormitorios representarán menos del 20%, precisa el ejecutivo.

Pinto explica que esta distribución responde a los estudios de demanda y a la oferta existente en el entorno. La inmobiliaria apunta principalmente a jóvenes solteros y parejas, con o sin hijos, por lo que se da mayor participación a las viviendas de dos dormitorios.

En el primer piso, VyV contempla 560 m2 comerciales, con locales de alrededor de 50 m2 en promedio. Estos ocuparán el frente hacia Salaverry y la esquina, mientras que el ingreso residencial estará en Canevaro.

“Hay un compromiso de venta ya con un inversionista. No van a salir al mercado, sino ya hay un inversionista interesado en la compra”, señala.

Pinto explica que en los edificios de uso mixto que desarrolla VyV suelen instalarse tiendas de conveniencia como Oxxo o Tambo, además de farmacias y barberías. La elección de los operadores queda en manos de los inversionistas que adquieren los locales.

VyV proyecta invertir S/120 millones en un edificio de viviendas y comercio en el cruce de las avenidas Salaverry y Canevaro, en Lince.

Preventa y entrega

El desarrollo se lanzó durante la reciente feria Nexo Inmobiliario, en la Costa Verde, donde obtuvo más de diez separaciones, informa Pinto. La empresa tiene pendiente implementar una sala de ventas y un departamento piloto en el terreno.

“Calculamos más o menos entre 10 y 12 meses de etapa de preventa del proyecto, y a eso le sumamos 21 a 23 meses de construcción. Para un edificio de este volumen, es más o menos un tiempo razonable”, explica.

Con ese cronograma, el ejecutivo estima la entrega en aproximadamente 36 meses, hacia el 2029. Antes de construir, la compañía debe desarrollar el plan de abandono correspondiente al antiguo grifo, cuyo proceso de aprobación, ejecución y conformidad toma entre seis y ocho meses, según calcula.

VyV proyecta ventas por S/140 millones y tiene como meta colocar todas las unidades durante la preventa y la construcción, indica Pinto.

Para los compradores, la inmobiliaria contempla crédito directo mediante un calendario de pagos acordado con la empresa, además de crédito hipotecario convencional y Mivivienda, sujeto a evaluación.

Selección de áreas comunes

El edificio tendrá piscina en el ‘rooftop’, zonas de parrillas, gimnasio, ‘coworking’ y dos salas de reuniones conectadas con terrazas. El ejecutivo señala que la selección de áreas comunes recoge las encuestas que VyV realiza entre residentes de los edificios que entrega. Estas evaluaciones permiten identificar qué instalaciones se utilizan y cuáles tienen menor demanda de la esperada.

“Hemos entregado muchos edificios con ‘pet showers’, con dos o tres cubículos para un área muy bonita, diseñada para bañar a las mascotas, y se usa poco”, comenta.

VyV proyecta invertir S/120 millones en un edificio de viviendas y comercio en el cruce de las avenidas Salaverry y Canevaro, en Lince.

También menciona las salas gourmet, que los propietarios suelen utilizar como espacios de reuniones. En contraste, Pinto destaca el uso de las zonas de parrillas y ‘coworking’, que la empresa prioriza en su propuesta.

En acabados, el proyecto incorpora pisos SPC (un material compuesto de polvo de piedra y plástico), que el ejecutivo destaca por su mayor resistencia a la humedad frente al laminado.

Asimismo, indica que el edificio contempla la certificación EDGE, griferías y aparatos sanitarios ahorradores, e iluminación LED con sensores de movimiento en áreas comunes.

Pinto estima que las medidas de sostenibilidad pueden generar un ahorro de entre 5% y 7%, principalmente en energía.

Próximas inversiones

La búsqueda de terrenos de VyV se concentra en Jesús María, Lince, Chorrillos, Surquillo y La Victoria, distritos donde la compañía ya desarrolla su cartera, explica Pinto. Sin embargo, no descarta oportunidades en Miraflores o Barranco.

“Nuestra estrategia fue principalmente concentrarnos en los distritos de lo que se conoce como Lima Moderna”, señala.

Como parte de esa estrategia, el ejecutivo adelanta que la inmobiliaria prepara el lanzamiento de otro proyecto en Lima Moderna en las próximas semanas.