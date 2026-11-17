Progresol, la red de ferreterías de Unacem, proyecta aumentar cerca de 3% sus despachos de cemento el próximo año, apoyada en las expectativas de recuperación y expansión de la autoconstrucción en su zona de influencia.

“Nuestra prioridad para 2027 no será ampliar el número de establecimientos, sino fortalecer la competitividad de los negocios que ya forman parte de la red”, señala Manzur Fegale, director de Estrategia y Crecimiento de Unacem.

Actualmente, Progresol cuenta con 1.115 puntos de venta, aproximadamente 30% mayoristas y 70% minoristas. La compañía espera cerrar este año con esa misma cantidad de establecimientos, aunque mantiene entre sus líneas de trabajo la incorporación de empresarios ferreteros.

Entre enero y setiembre, los despachos de la red crecieron 1,5% frente al mismo período de 2025 y alcanzaron aproximadamente 38,7 millones de bolsas. Ese volumen representó el 36% del cemento comercializado por Unacem Perú.

Progresol cumple 18 años y reúne a empresarios ferreteros independientes que conservan el nombre y la identidad de sus negocios.

Impulso a las ferreterías

Para desarrollar los negocios actuales, Progresol trabaja en programas de fidelización, formación empresarial y herramientas digitales. Entre las iniciativas figura el Club Ferreterías Progresol 2.0, que contempla beneficios asociados al crecimiento y la recurrencia de compra de los establecimientos.

También desarrolla el Club de Maestros, orientado a incentivar las compras de los maestros de obra dentro de la red y reforzar su relación con los ferreteros.

“Nos interesa que el crecimiento sea sostenible. Incorporar nuevos establecimientos es importante, pero también queremos que quienes ya pertenecen a Progresol tengan mayores capacidades para desarrollar sus negocios”, sostiene Fegale.

Otra iniciativa, desarrollada con Cálidda, contempla opciones de financiamiento para que los autoconstructores adquieran materiales en establecimientos Progresol, vinculados a la instalación de gas natural en sus viviendas.

En formación empresarial, la compañía trabaja con la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundes) en aspectos como rentabilidad, inventarios, finanzas, atención al cliente y herramientas digitales. En un primer piloto participaron 110 ferreterías, de las cuales el 95% culminó la capacitación.

La siguiente etapa comprende 93 establecimientos de Lima Sur. Fegale explica que se realizarán mediciones antes y después de la intervención para evaluar los cambios en su gestión comercial, financiera y operativa.

En paralelo, Progresol busca aumentar la adopción de sus plataformas digitales. Portal Progresol facilita la gestión de pedidos, mientras Progresol+ conecta a clientes mayoristas con clientes finales.

“Nuestro siguiente reto es impulsar una mayor adopción de estas herramientas entre los ferreteros. Queremos que la digitalización forme parte de su operación cotidiana y contribuya a mejorar la atención al cliente, la gestión comercial y la competitividad de sus negocios”, indica.

Los cementos mixtos representaron el 35,7% del volumen comercializado por Unacem Perú en 2025, según la compañía.

Nuevas formas de construir

Fegale identifica a la autoconstrucción como uno de los principales motores de la demanda de cemento embolsado. Explica que las familias avanzan sus viviendas por etapas, según su capacidad de ahorro, y recurren a las ferreterías para abastecerse y recibir orientación.

El ejecutivo no observa cambios significativos en la cantidad de bolsas utilizadas en cada proceso de obra. Sin embargo, advierte una variación en la elección de materiales para determinadas tareas.

“Sí percibimos un ligero cambio de hábito: para determinadas partes de la construcción, están optando por concreto premezclado en lugar de preparar la mezcla en obra con cemento en bolsa”, afirma.

Añade que ese cambio no implica necesariamente una menor actividad constructiva. En ese contexto, la integración comercial de Unacem y Unicon contempla ampliar progresivamente las soluciones disponibles para los clientes de Progresol.

Fegale menciona oportunidades para incorporar concreto premezclado, viguetas y mezclas listas. “Nuestro objetivo es aprovechar la cobertura y el conocimiento comercial de Progresol para ampliar progresivamente las soluciones disponibles para sus clientes”, señala.