En una casita de Barranco, entre masas recién horneadas y mesas que buscan sentirse como en casa, Vecino Pizzas empezó a construir algo más que una pizzería. Con una inversión cercana a los US$90.000 y siete meses de operación, la marca busca consolidar su primer local y dar el siguiente paso en el 2027 desarrolando un ecosistema gastronómico.

La estrategia de su fundador y gerente general, Arturo Arellano, es crecer más allá del producto que dio origen al negocio. En lugar de replicar el formato de pizzería en otros distritos, busca desarrollar una comunidad de establecimientos que compartan una misma identidad, con posibles extensiones hacia una panadería, un café o un bar.

“Lo que busco no es abrir otro Vecino Pizzas, sino generar un ecosistema de Vecinos donde mi marca pueda albergar restaurantes o negocios de comida que tengan el ADN de Vecino”, explica a Día1.

La primera etapa del proyecto requirió alrededor de US$90.000, monto que comprende la inversión en el local, las remodelaciones y los equipos. Arellano estima que el negocio podría generar retorno en aproximadamente dos años. Por ahora, afirma que las ventas y el crecimiento están cumpliendo las expectativas iniciales, aunque todavía se encuentra afinando procesos operativos y consolidando la demanda.

El ticket promedio es de S/80 por persona. Como el consumo se realiza mayoritariamente en pareja —el empresario estima que ocurre así en aproximadamente el 99% de las ocasiones—, el gasto por mesa se sitúa entre S/160 y S/180, dependiendo de los productos solicitados.

Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)

Barranco como punto de partida

La elección del distrito respondió a una combinación de factores inmobiliarios, comerciales y de posicionamiento. Vecino Pizzas se instaló en una casita antigua ubicada en el límite entre Barranco y Miraflores, en una zona que Arellano considera atractiva por su desarrollo urbano y por la presencia de residentes que buscan nuevas alternativas gastronómicas.

El local ofrecía, además, una ventaja frente a otras ubicaciones más consolidadas del circuito gastronómico de Barranco: alquileres relativamente más accesibles que los de los alrededores de la plaza, junto con visibilidad y cercanía a una avenida, sin estar directamente sobre ella.

La casona, con techos de doble altura y estructura de adobe, también permitió desarrollar una identidad propia para el restaurante. El espacio busca transmitir la sensación de entrar a una casa, en línea con una marca que lleva la palabra “vecino” en su nombre y que apuesta por la cercanía como parte de la experiencia.

Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)

La propuesta surgió después de que Arellano dejara una empresa de producción de música y sonido para publicidad, que dirigió durante 10 años. Tras estudiar panadería y vender panes durante la pandemia, encontró en la pizza una oportunidad para combinar su interés por el trabajo artesanal con un producto que conectaba con el público.

El concepto también responde a una decisión comercial: atraer a residentes de Barranco y Miraflores que puedan regresar con frecuencia, en lugar de depender únicamente de consumidores que visitan el distrito por su oferta gastronómica.

De la etapa inicial a la consolidación

Los primeros meses estuvieron marcados por una fuerte exposición en redes sociales y por la llegada de creadores de contenido, que generaron una afluencia considerable desde la apertura. Ese movimiento inicial también puso a prueba la capacidad operativa del restaurante y obligó al equipo a corregir errores y ajustar sus procesos.

Después de ese primer impulso, la demanda se moderó, pero Arellano sostiene que las ventas han vuelto a mostrar una tendencia ascendente. La prioridad, señala, es consolidar la operación antes de dar el siguiente paso de expansión.

Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)

“Todo este tiempo ha sido de aprendizaje. El rango de aprendizaje nos está permitiendo ir hacia adelante con más seguridad, porque ya estamos parchando las cositas que estaban un poquito sueltas”, comenta.

Este proceso será importante para determinar qué elementos del modelo pueden trasladarse a otros formatos. La marca no solo busca mantener una oferta gastronómica, sino replicar una experiencia que combine producto, ambiente y atención personalizada.

El clima, una variable por observar

El fenómeno de El Niño también forma parte de las variables que el negocio deberá monitorear, especialmente por el posible efecto de las temperaturas sobre la afluencia de clientes. Hasta el momento, Arellano no ha identificado un impacto en los insumos que utiliza, pero reconoce que todavía no cuenta con suficiente experiencia para comparar el comportamiento de la demanda entre temporadas.

“Por el tema de los insumos no me veo afectado”, señala. No obstante, el calor sí representa una incógnita para la operación, pues el restaurante aún no ha atravesado un invierno completo desde su apertura.

La evolución de las ventas en los próximos meses permitirá conocer mejor la estacionalidad del consumo y aportar información para la planificación de nuevas inversiones. Antes de ampliar la marca, refiere, el objetivo es consolidar el primer establecimiento y afinar la operación.

Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)

Un nuevo formato

La siguiente etapa está prevista para el primer semestre del 2027, cuando Arellano espera incorporar un negocio adicional a la marca. Aunque todavía no ha definido el formato ni la inversión que demandaría, contempla opciones como una panadería, un café o un bar.

La lógica es ampliar las ocasiones de consumo y aprovechar el conocimiento que ya tiene en el trabajo con masas, sin limitar la marca a un restaurante que concentra su actividad en las tardes y noches.

“Tenemos que aprovechar su calidad más que su cantidad, y creo que se puede adaptar a diferentes ofertas”, concluye.