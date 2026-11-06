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Resumen

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Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)
Arturo Arellano, gerente general de Vecinos Pizza (Foto: César Campos)
Por Fiorella Gil Mena

En una casita de Barranco, entre masas recién horneadas y mesas que buscan sentirse como en casa, Vecino Pizzas empezó a construir algo más que una pizzería. Con una inversión cercana a los US$90.000 y siete meses de operación, la marca busca consolidar su primer local y dar el siguiente paso en el 2027 desarrolando un ecosistema gastronómico.

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