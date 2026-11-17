Con base en cifras del INEI, la Sunass estimó que entre el 2015 y el 2025 la cobertura de agua potable solo aumentó en 2,2 puntos porcentuales (de 88,2% a 90,4%), sin un crecimiento notorio para atender la mayor demanda.

Las obras asignadas para ampliar el servicio acumulan altos niveles de retraso. Actualmente, 334 proyectos de acceso a agua potable, cuyo costo actualizado asciende a S/5.987 millones, están paralizados o afrontan serias demoras en los tres niveles de gobierno, según la contraloría.

En su último informe de obras paralizadas en el territorio nacional (con cifras hasta junio de este año), el ente supervisor estimó que el 63,7% de este monto está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Solo los municipios administran el 54% del valor de las obras inconclusas.

Según la definición técnica que maneja la contraloría, una obra paralizada es aquella que no ha registrado un avance físico en un período mínimo de seis meses o que tiene un contrato resuelto, nulo o no culminado debido a controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, u otras causas que generan la suspensión prolongada del plazo de ejecución.

Por zonas

¿Dónde están los proyectos de acceso a agua potable con mayor retraso?

Cusco es la región con el mayor número de obras inconclusas (51 proyectos). Le siguen Cajamarca (30 proyectos), Piura y La Libertad, con 27 y 16 obras, respectivamente.

Si bien Lima Metropolitana tiene solo siete proyectos en esta lista, a la fecha estos tienen un costo estimado de S/1.120 millones, el más alto en el Perú.

Le siguen en la lista regiones como Piura (S/606 millones), Huánuco (S/502 millones), Lambayeque (S/464 millones) y La Libertad (S/433 millones).

Las regiones de la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash) e Ica, zonas que serán fuertemente impactadas por El Niño costero, concentran el 22,4% del número de obras paralizadas (75 de 334) y el 28,4% del costo actualizado de las mismas (S/1.703 millones).

En estas regiones también hay un menor acceso y una menor disponibilidad de horas de agua potable. Tumbes y Piura figuran entre las siete regiones con menor cobertura de agua potable (debajo del 85%) y todo este grupo -a excepción de Áncash- ocupa los últimos lugares en el ránking de acceso a agua corriente las 24 horas del día: menos del 30% de la población cuenta con el recurso tiempo completo.

Diagnóstico y soluciones

El incumplimiento de contratos y la falta de recursos financieros son las dos principales causas de demora de los proyectos. A ambos factores se les atribuye el retraso de 185 de los 334 proyectos (55,4% del total), y tienen una mayor incidencia a nivel de las municipalidades (127 de las 175 obras).

En cuanto a su estructura financiera, uno de cada tres proyectos de acceso a agua abandonados tiene un costo menor de S/3 millones. El 77% de estos proyectos pequeños también están a cargo de los municipios.

La paralización de un número considerable de obras también continuaría este año: 198 de los 334 proyectos inconclusos no tiene un presupuesto asignado para el 2026.

¿Cuáles son los riesgos de que un proyecto entre a un período de paralización?

Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explicó a ECData que aproximadamente un tercio de las obras paralizadas de agua potable tienen un avance menor al 50% y podrían tener deterioros por la demora en su ejecución.

“Una obra paralizada no simplemente espera ser retomada, sino que la estructura inconclusa puede sufrir deterioro físico o daños climáticos, como los que tenemos ahora, que pueden incrementar el requerimiento presupuestal para atenderlas más adelante, cuando se busque retomarlas. Ahí viene un poco la urgencia que deberían tener las autoridades locales, regionales e incluso las nacionales en intentar destrabarlas y acelerarlas”, explicó.

El especialista añadió que las nuevas autoridades subnacionales, que asumirán funciones el 1 de enero del 2027, deberán contar con personal calificado para abordar las principales causas de paralización.

“Las principales causas de paralización de estas obras son el incumplimiento del contrato, la falta de recursos financieros y discrepancias o controversias de arbitraje. Las dos primeras tienen mucho que ver por la capacidad de gestión y el seguimiento que tienen los distintos niveles de gobierno, sobre todo el local. La gran mayoría de los proyectos de estos 334 son por contrata. Entonces, alguna controversia que surja entre la entidad y la empresa contratada puede llevar a que se resuelva el contrato, pero también la falla puede venir por el mismo lado de la municipalidad, porque también una de las causales importantes de paralización es que no detectaron errores en el informe técnico”, opinó.