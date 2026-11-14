El mapa de distritos en los que se impuso el partido de López Aliaga cambió sustancialmente entre el 2022 y el 2026. Mientras que hace cuatro años se impuso principalmente en Lima Centro y Lima Moderna, esta vez tuvo mayor apoyo en distritos de Lima Norte, antiguo bastión de Daniel Urresti.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese al triunfo de su agrupación, el líder de Renovación Popular no podrá ejercer el cargo de burgomaestre durante los siguientes cuatro años. El ente electoral argumentó que los primeros regidores electos que hayan ostentado el cargo de alcalde entre el 2023 y el 2025 no serán proclamados ni podrán ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía en el próximo período municipal. Esta tarea quedaría encomendada a Jeanette Alonzo, segunda regidora en la lista de Renovación Popular.

¿Qué cambios en el patrón de votación llevaron a la victorai en Lima Metropolitana de Renovación Popular? Distritos como Ancón, Santa Rosa, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres –, donde Daniel Urresti había obtenido la mayor votación en el 2022– , prefirieron a la agrupación de López Aliaga en el 2026. El mismo cambio ocurrió en el Rímac, Cieneguilla, San Juan de Miraflores y Lurigancho.

A estas incorporaciones se sumaron Puente Piedra y Lurín, donde Somos Perú fue la organización más votada cuatro años atrás.

En contraste, Renovación Popular dejó de ganar en ocho distritos, entre ellos figuran el Breña, La Victoria, el Cercado de Lima, Pueblo Libre, San Luis, San Miguel, Magdalena del Mar y Surquillo, donde Avanza País de Francis Allison obtuvo ahora la mayor votación.

En total, Renovación Popular se impuso en 26 de los 43 distritos capitalinos, cinco más que hace cuatro años.

Migración

De los 21 distritos donde Renovación Popular había obtenido la mayor votación en el 2022, conservó 13 y perdió ocho frente a Avanza País. Sin embargo, ganó otras 13 jurisdicciones: 11 donde Podemos Perú se impuso cuatro años atrás y dos encabezadas entonces por Somos Perú.

Por otro lado, ocho de los 15 distritos donde Francis Allison obtuvo la mayor cantidad de votos válidos en el 2022 apoyaron mayoritariamente a Renovación Popular. En los otros siete, Podemos Perú había sido la agrupación más votada para la alcaldía provincial.

Pese a que en estos comicios Somos Perú no ganó en Puente Piedra ni en Lurín, sí mantuvo Pachacámac y también obtuvo San Bartolo. En esta localidad, cuatro años antes, Daniel Urresti obtuvo el mayor porcentaje de votos válidos.

El retroceso territorial más pronunciado corresponde a Podemos Perú. La agrupación, que se había alzado con 19 distritos en el 2022, no ganó ningún distrito en estos comicios.

Menor respaldo

En conjunto, las candidaturas de Renovación Popular y Avanza País concentraron el 54,48% de los votos de los limeños.

La cifra es ligeramente superior al 51,7% obtenido entre los dos primeros puestos en los comicios del 2022, pero también es la segunda concentración del voto más baja de los últimos 20 años.

Además, el 27,68% obtenido por Renovación Popular representa la cifra más baja conseguida por una agrupación en su reelección.

Los factores detrás

¿Qué hechos ayudaron a reconfigurar el voto de Renovación Popular en estos cuatro años? Para Alejandro Boyco, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en el 2022, López Aliaga fue percibido como la principal figura de oposición al expresidente Pedro Castillo, especialmente en distritos de Lima centro o Lima Moderna. En el 2026, en cambio, el voto se definió por la evaluación de su gestión anterior, marcada por la inauguración de obras, principalmente en la periferia.

“A diferencia de Francis Allison y Carlos Bruce, López Aliaga ha tenido una postura explícita de cuatro años haciendo campaña. También habría que decir que varios de los alcaldes distritales de Renovación Popular, que llegaron casi por accidente, hicieron malas gestiones. Ese desgaste puede estar explicando un menor apoyo a López Aliaga [en Lima Centro]. De otro lado, sus principales políticas impulsadas estuvieron dirigidas a Lima Norte y Lima Sur. Por ejemplo, la anulación de los peajes, la Vía Expresa Sur. Eso generó impacto, la gente habló de él”, explica.

Boyco añade que en un escenario de alta fragmentación electoral y de impopularidad de los políticos, la figura del candidato a primer regidor destaca por tener menos antivoto o por estar un poco mejor posicionada que el resto.

“López Aliaga no es alguien que haya tenido o que vaya a tener cifras de aprobación masivas durante toda su gestión. Carlos Bruce, casi al final de la campaña, al ver las encuentras decía: ’El 70% de Lima no quiere a López Aliaga’. Eso, digamos, puede ser verdad. Pero tampoco ese porcentaje se fue a otra persona. En general, ahora en el Perú no hay políticos populares”, opinó.