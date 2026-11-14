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Renovación Popular logró 27.685% según resultados de ONPE al 100%, alcanzados este sábado 14 de noviembre.
Renovación Popular logró 27.685% según resultados de ONPE al 100%, alcanzados este sábado 14 de noviembre.
Por Jorge Falen

Renovación Popular volvió a ganar la alcaldía de Lima Metropolitana, pero esta vez fueron otros distritos los que definieron el triunfo. Al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, la lista de Renovación Popular –con Rafael López Aliaga a la cabeza, como candidato a primer regidor– se impuso como la más votada con el 27,68% de los votos válidos. En segundo lugar y con solo 49.058 votos menos, quedó Avanza País, representado por Francis Allison.

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