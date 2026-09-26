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El motín de los pitufos

El ataque combinado de los minicandidatos aprieta a Porky.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    A juzgar por las encuestas y el simulacro de votación que conocimos la semana pasada, lo más probable es que Renovación Popular gane en Lima las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Y, a juzgar por el comportamiento medroso que exhibe cada vez que le preguntan al respecto, lo más probable es también que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, termine entregándole las credenciales de alcalde a quien, según manda la Constitución, no podía postular en esta oportunidad al cargo. Es decir, a Rafael López Aliaga. No hablamos, desde luego, de un destino inexorable. Casos hemos visto los vecinos de la capital de aspirantes a ese mismo puesto que se sentían triunfadores unos cuantos días antes de que acudiéramos a las urnas y acabaron terceros... Pero, repetimos, es lo más probable y tiene sentido, por lo tanto, reflexionar acerca de la situación en la que Porky llegaría a sentarse nuevamente en el sillón de Nicolás de Ribera el Viejo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.