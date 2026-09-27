En mayo de 1842, El Comercio publicaba en su portada las entregas de “María Capelle: Viuda Laffarge”, autobiografía que Marie Fortunée Capelle (1816-1852), conocida por su nombre de casada, Marie Lafarge, escribe desde la prisión en Ornolac-Ussat-les-Bains, tras ser condenada a cadena perpetua. En 1840 un tribunal francés la encontró culpable por envenenar a su marido suministrándole arsénico. El diario había dado cuenta del crimen y publicado detalles de las diecisiete audiencias entre el 3 y el 19 de septiembre de 1840 junto con los argumentos de la fiscalía y la defensa.

A principios de 1839, Marie, de veintitrés años y criada en el seno de una familia aristocrática, conoció a Charles Pouch-Lafarge, maestro herrero de Correze e hijo de un pequeño magistrado de provincias. Sobre su primer encuentro, ella escribiría posteriormente en sus memorias: “Mi tía me había vestido con los colores que mejor me sentaban (…) Estaba bastante guapa cuando me presentaron al señor Lafarge y pronto me di cuenta de que le gustaba. Mi primera impresión no fue tan favorable. El señor Lafarge me parecía muy feo”.

No obstante, no fue el aspecto físico del que se convertiría ese mismo año en su futuro marido lo que más la decepcionó de su matrimonio. La finca en Correze, ciudad natal de Charles, donde la pareja se trasladó tras celebrarse la boda, no era el castillo que él le había prometido: lucía decrépita e insalubre. A ello se suma el recelo que su familia política siempre mostró hacia ella. Su marido no disponía de mayor formación intelectual, lo que implicaba que la joven, mucho más inquieta que él, se sintiera frustrada y aburrida entre esas paredes mohosas.

Afiche del filme "Madame de Bovary" de 1934 de Jean Renoir. / Apic

Un día, mientras se hallaba de viaje de trabajo en París, Charles recibió unos pasteles de parte de su mujer. Estos bizcochos, según se afirmó en el juicio, contenían en su interior altas dosis de raticida, razón por la que el hombre murió luego de enormes dolores el 14 de enero de 1840. Su familia la acusó de haber asesinado a su marido con arsénico.

Dieciséis años después, el 1 de octubre de 1856, el escritor francés Gustave Flaubert publicaba en la Revue de Paris la primera entrega de “Madame Bovary”, novela en que Emma, joven casada con el doctor Charles Bovary, tras sentirse profundamente insatisfecha de su matrimonio busca saciar sus ambiciones y deseos. Si bien el escritor nunca declaró haberse inspirado en este caso, los paralelismos entre la vida real de Marie Lafarge y su personaje son evidentes. Dos mujeres criadas en entornos refinados esperando por un matrimonio aristocrático; dos matrimonios decepcionantes, dos dosis de arsénico como trágico desenlace. El perfil psicológico, el entorno y el destino fatal de Lafarge sirvieron de molde perfecto al escritor. Sin embargo, mientras Marie le envió a su esposo un pastel letal, una Emma acorralada por las deudas y el abandono de sus amantes, se quita la vida sufriendo una agonía que Flaubert describe con una precisión científica.

Flaubert no mencionó a la malograda Marie, es verdad. Sin embargo, una prueba documental oculta en su correspondencia privada lo conecta con aquel caso: en una carta dirigida a su amante, la poeta Louise Colet, en tiempos en que escribía su novela, apunta: “No es necesario que me envíes las memorias de Lafarge. Las pediré aquí”. Una línea que demuestra que el escritor consultaba aquellas detalladas memorias que Marie Lafarge escribió desde prisión, como lo hacían, al otro lado del mundo y con la misma curiosidad, los lectores de El Comercio.