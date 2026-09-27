icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Grabado de Marie Lafarge en el juicio por haber envenenado a su esposo, en 1840.
Grabado de Marie Lafarge en el juicio por haber envenenado a su esposo, en 1840.
/ Apic
Por Enrique Planas

En mayo de 1842, El Comercio publicaba en su portada las entregas de “María Capelle: Viuda Laffarge”, autobiografía que Marie Fortunée Capelle (1816-1852), conocida por su nombre de casada, Marie Lafarge, escribe desde la prisión en Ornolac-Ussat-les-Bains, tras ser condenada a cadena perpetua. En 1840 un tribunal francés la encontró culpable por envenenar a su marido suministrándole arsénico. El diario había dado cuenta del crimen y publicado detalles de las diecisiete audiencias entre el 3 y el 19 de septiembre de 1840 junto con los argumentos de la fiscalía y la defensa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.