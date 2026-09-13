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Resumen

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En el Perú, Alfredo Bryce Echenique lo consideraba, tristemente, su libro menos difundido. Podríamos catalogarlo como fruto de la típica equivocación del lector que espera de su autor favorito un libro parecido al anterior, pero que se topa con uno completamente diferente. Siete años después de “Un mundo para Julius” (1970), el público esperaba una segunda parte de aquella implacable radiografía de la oligarquía. Sin embargo, lo que el escritor –ya afincado en París– entregó a la imprenta fue una novela que sucedía casi por entero entre Francia, España e Italia.

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