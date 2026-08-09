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Resumen

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Cartel de “Ana Karenina” ( 1935 ), con Greta Garbo y Fredric March.
Cartel de “Ana Karenina” ( 1935 ), con Greta Garbo y Fredric March.
/ LMPC
Por Alonso Cueto

Viajar a un lugar después de un tiempo, volver a ver a amigos casi olvidados. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que vi por última vez a Adrián pero en este viaje a una ciudad de Estados Unidos, lo llamo y nos alegramos de escucharnos. Quedamos para encontrarnos en una cafetería. Tengo miedo de verlo porque supone reconocer el tiempo que ha pasado. Nos encontramos. Nos abrazamos. Me doy cuenta de que no ha cambiado nada. Se fue del Perú a los 25 años y han pasado treinta desde entonces. Siento que conversamos como si hubiéramos estado juntos hace poco.

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