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Resumen

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Por José Carlos Yrigoyen

La obra narrativa de Raúl Tola (Lima, 1975) es un movimiento que va desde la inquisición interior y dolorosa hasta el cuestionamiento del poder y sus consecuencias en una colectividad signada por sus conflictos atávicos y contradicciones políticas. Si en sus primeros libros, “Noche de cuervos” (1999) y “Heridas privadas” (2002), Tola se inmiscuía en los secretos de una clase media incapaz de mirarse a sí misma en el espejo, luego ha entregado una serie de ambiciosas novelas de trasfondo histórico, como “Flores amarillas” (2013), planteada en el meollo corrupto del régimen de Odría, o “La noche sin ventanas” (2017), cuyo disparador son las relaciones del Perú con el eje en plena Segunda Guerra Mundial.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.