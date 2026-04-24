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Resumen

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La poesía de Giovanna Pollarolo transita entre lo cotidiano a lo existencial, con una lúcida honestidad. (Foto: Hugo Pérez)
La poesía de Giovanna Pollarolo transita entre lo cotidiano a lo existencial, con una lúcida honestidad. (Foto: Hugo Pérez)
Por José Carlos Yrigoyen

Le digo a Giovanna Pollarolo que siempre la he sentido una poeta de largos silencios, de pocos libros repartidos a lo largo de cuatro décadas. Una autora que sabe esperar. Ella coincide con esta impresión: “La poesía llega en ciertas etapas, es más esporádica. Este último libro mío, “Casas”, me demoró cerca de 10 años de proceso. La poesía me cuesta mucho más que la narrativa”.

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Entrevista