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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Giovanna Pollarolo

Entre la oficina en la que Bartleby se instala y el enorme mar en el que navega el Capitán Ahab en su obsesiva búsqueda de la ballena blanca que le arrancó la pierna, y la casa como metáfora de la poesía, pero no solo, transita la poesía de Rossella Di Paolo. Los espacios abiertos y los cerrados; el adentro y el afuera, las paredes y la vastedad del cielo, del aire, de las nubes.

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