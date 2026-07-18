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¿Cómo sería una final si el mundial fuera de letras?
¿Cómo sería una final si el mundial fuera de letras?
/ Nataliya Bolekhivska
Por José Carlos Yrigoyen

Argentina es la aristocracia del genio: en el arco, el capitán indiscutible que odiaba el fútbol, al que consideraba un juego estúpido y una pérfida invención de los ingleses: Jorge Luis Borges es un atajador inmutable. No necesita moverse porque cada pelota que llega ya fue soñada, pateada y refutada por otro Borges enfáticamente circular.

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