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Resumen

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Roger Santiváñez presentó su nueva obra. (Foto: Renzo Salazar/ GEC)
Roger Santiváñez presentó su nueva obra. (Foto: Renzo Salazar/ GEC)
Por José Carlos Yrigoyen

En el abigarrado mosaico histórico de la poesía peruana, la llamada generación del 75 parece ocupar un espacio de bisagra o de interregno entre dos camadas más vistosas: la de los jóvenes horazerianos de principios del 70 y la del estallido marginal de Kloaka en los 80.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.