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Resumen

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Harold Gálvez publicó “Campo de tiro”.
Harold Gálvez publicó “Campo de tiro”.
Por José Carlos Yrigoyen

Harold Gálvez (Lima, 1988) ha escrito los cuentos de “Campo de tiro” no a partir de la memoria, sino rondando los vacíos de la carestía y la orfandad. Toda reminiscencia está signada por una pérdida, por una derrota anticipada que se manifiesta en distintos momentos de la vida de Abel, personaje que recorre estos cuentos hilvanados por su evocación de una infancia y una adolescencia que no pueden sobreponerse al espectro del padre ausente.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.