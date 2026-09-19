Horóscopo de HOY, sábado 19 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su entorno no colabora como lo desea pero les dará una atractiva motivación. Amor: se dejará llevar por las emociones y la armonía será difícil de encontrar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las actitudes rígidas no serán buena idea, necesitará tener mayor flexibilidad. Amor: la relación atraviesa momentos difíciles pero los superará con afecto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ideas poco confiables afectarán un negocio pero les hallará un giro exitoso. Amor: la excusa por falta de tiempo para compartir en pareja ya no funcionará, atención.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una sugerencia se convertirá en la oportunidad que le conducirá al éxito. Amor: alguien querrá dar consejos que nadie pidió, pero la pareja necesitará dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien se tomará atribuciones que no le corresponden pero lo pondrá en su sitio. Amor: alguien del pasado insistirá en tener un encuentro pero no será buena idea.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será acertado mostrar sus logros con beneficios ante gente que le ignora. Amor: se avecina el momento en el que disfrutará de la compañía de una bella persona.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los trabajos o negocios crecerán más de lo planeado y con beneficios. Amor: será mala idea estar demasiado pendiente del teléfono en una primera cita.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán la clave para crecer, pero con cambios. Amor: con cierta persona surgirá un sentimiento que sanará el pasado y creará el romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio discontinuado será la clave del éxito. Amor: algunas exigencias en la relación se diluirán ante un muro de indiferencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ante cierta tarea, la rigidez no servirá, necesitará ser más flexible. Amor: alguna situación estimulará su sensibilidad y por eso se refugiará en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá trabas y la situación se convertirá en una oportunidad. Amor: la armonía comienza a crecer en la relación porque no provocará ciertos cambios.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las metas parecerán estar lejos pero un giro tornará las cosas a su favor. Amor: los sentimientos circulan libres y permiten que la relación se afiance en la intimidad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y OPTIMISTA. LE COMPLACE LLEVAR ALEGRÍA A SU ENTORNO.