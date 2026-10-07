Horóscopo de HOY, miércoles 7 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá las fallas de otros para cumplir con un trabajo delicado y tendrá éxito. Amor: una situación confusa en la pareja generará dudas pero todo quedará aclarado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: negocios nuevos necesitarán de su talento y demostrará todo lo que puede dar. Amor: compartirá dulces vivencias con la persona menos pensada y el romance surgirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: activará un proyecto o negocio estancado y los resultados serán positivos. Amor: su encanto llamará la atención de una bella persona y se acercará; posible romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas relacionadas con la capacitación para generar avances. Amor: en un encuentro, su intuición le guiará para conocer a la persona más interesante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su capacidad ejecutiva será desafiada por cambios drásticos a último momento. Amor: las ideas fijas le llevarán a cometer errores en la pareja, pero las superará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y con carácter hallará el camino que conduce al éxito. Amor: con calma y sin prejuicios, una persona será atraída por su adorable encanto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de las cobranzas demoradas; tendrá éxito. Amor: terminarán las dudas y renacerá la confianza. La pareja lo disfrutará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: gente importante valorará su talento y el entorno le elogiará. Amor: experimentará inquietud por la cercanía de una ex pareja pero no habrá contacto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pasará a través de los obstáculos y avanzará hacia el éxito. Amor: su carácter optimista despertará sonrisas en alguien que cree distante y algo iniciará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación difícil será resuelta con su gran sagacidad. Amor: disipará alguna tristeza saliendo a divertirse y tal vez conozca a alguien agradable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: dará la respuesta que nadie espera y el proyecto o negocio avanzará. Amor: hallará el refugio o lugar perfecto que cobije a la pareja y los días felices surgirán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: verá debilidades en un proyecto o negocio que se vende como excelente. Amor: salir del aislamiento será la mejor idea para mirar en derredor y ver a una bella persona.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FELIZ Y CONFIADA CUANDO EL MUNDO REFLEJA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA TODOS.