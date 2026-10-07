El 8 de octubre es una de las fechas más importantes del calendario civil y patriótico en el Perú. Cada año, este día es declarado feriado nacional tanto para el sector público como para el privado. La razón principal de esta conmemoración radica en el tributo al heroísmo de Miguel Grau Seminario y su tripulación en el Combate de Angamos (1879), además de coincidir con el aniversario de fundación de la Marina de Guerra del Perú.

A continuación, te presentamos todos los detalles históricos, el significado de esta efemérides y lo que debes saber sobre el régimen laboral de este día festivo.

¿Qué se celebra el 8 de octubre en el Perú?

El 8 de octubre se conmemoran dos acontecimientos fundamentales para la historia peruana:

El Combate Naval de Angamos (1879): Una gesta heroica ocurrida durante la Guerra del Pacífico, en la que el monitor peruano Huáscar se enfrentó a una escuadra chilena numéricamente superior. El Día de la Marina de Guerra del Perú: Se rinde homenaje a la institución naval del país, cuya creación fue decretada formalmente el 8 de octubre de 1821 por el libertador Don José de San Martín.

Por estas dos razones entrelazadas, cada 8 de octubre el país rinde tributo a la memoria de sus marinos y hace un alto a las actividades cotidianas a través de un feriado nacional.

El Combate de Angamos y la hazaña del Monitor Huáscar

Para comprender la trascendencia histórica del 8 de octubre, es necesario remontarse a 1879, primer año de la Guerra del Pacífico. Durante casi seis meses, el monitor Huáscar, bajo el hábil mando del almirante Miguel Grau, logró contener los avances de la armada chilena, ejecutando incursiones estratégicas que desbarataron los planes del ejército rival.

El 8 de octubre de 1879, frente a la punta de Angamos (en lo que hoy es territorio de Antofagasta), la flota chilena logró cercar al Huáscar. Pese a la evidente inferioridad técnica y numérica, Grau y su tripulación decidieron entablar combate antes que rendirse.

Pocos minutos después de iniciada la batalla, un proyectil impactó directamente en la torre de mando del navío, causando la muerte instantánea del Almirante Miguel Grau. A pesar de la pérdida de su líder, los oficiales peruanos continuaron la lucha uno tras otro a medida que caían en combate, intentando incluso hundir la nave para evitar que fuera capturada.

¿Quién fue Miguel Grau y por qué es llamado el “Caballero de los Mares”?

Miguel Grau Seminario es considerado el máximo héroe nacional de la República del Perú. Su figura no solo destaca por sus brillantes conocimientos tácticos y su valor en el campo de batalla, sino primordialmente por sus elevados valores morales y sentido de la humanidad.

Se le conoce universalmente como el “Caballero de los Mares” debido a sus gestos de nobleza con el enemigo derrotado durante el conflicto bélico:

Rescate de sobrevivientes: Tras el Combate de Iquique (21 de mayo de 1879), ordenó salvar a los marineros chilenos del buque Esmeralda que se encontraban a la deriva.

Tras el Combate de Iquique (21 de mayo de 1879), ordenó salvar a los marineros chilenos del buque Esmeralda que se encontraban a la deriva. Carta a la viuda de Arturo Prat: Escribió una emotiva carta de pésame a Carmela Carvajal, viuda del capitán chileno Arturo Prat, devolviéndole la espada y pertenencias personales de su difunto esposo.

Su caballerosidad y respeto a la dignidad humana en medio de la guerra convirtieron a Grau en un ejemplo eterno de ética y patriotismo.

Significado del feriado del 8 de octubre y derechos laborales

El feriado nacional del 8 de octubre está amparado por el Decreto Legislativo N.º 713. Esto implica que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado. Sin embargo, para quienes deben laborar en esta fecha, la ley peruana contempla disposiciones específicas:

Descanso sustitutorio: Si acuerdas con tu empleador descansar otro día de la semana en compensación por el 8 de octubre, recibirás tu sueldo habitual sin recargos.

Si acuerdas con tu empleador descansar otro día de la semana en compensación por el 8 de octubre, recibirás tu sueldo habitual sin recargos. Pago triple por feriado trabajado: Si laboras en este feriado sin día de descanso sustitutorio, te corresponde percibir tres pagos: la remuneración diaria ordinaria, el pago por el trabajo realizado en día feriado y una sobretasa del 100%.

¿Cómo se conmemora esta fecha en el país?

Durante todo el 8 de octubre, el Perú realiza diversos homenajes cívico-militares. La ceremonia central se lleva a cabo en la Plaza Grau de Lima y en la Base Naval del Callao, con la presencia de altas autoridades del Estado y mandos de las Fuerzas Armadas.

Además, a las 9:50 de la mañana —hora exacta en la que estalló la granada que acabó con la vida de Miguel Grau— se guarda un minuto de silencio a nivel nacional en su honor.