1926: Monumento a Grau en Cusco

Carta al contralmirante, don M.M. Carvajal, tesorero del comité pro monumento a Grau: me dirijo a usted para enviarle el cheque 17755, contra el Banco Perú y Londres, endosado a su favor, por la cantidad de 142 libras peruanas, producto de la velada literario-musical y de la corrida social de toros organizadas por el comité del Cusco, pro monumento a Grau, que presido. En las actuaciones, las damas del Cusco y los jóvenes y alumnos del Colegio de Ciencias prestaron valiosísimo concurso, gracias al cual se logró el más completo éxito social y económico. Atentamente, J. M. Olivera, capitán de navío prefecto.

Carta al contralmirante, don M.M. Carvajal, tesorero del comité pro monumento a Grau: me dirijo a usted para enviarle el cheque 17755, contra el Banco Perú y Londres, endosado a su favor, por la cantidad de 142 libras peruanas, producto de la velada literario-musical y de la corrida social de toros organizadas por el comité del Cusco, pro monumento a Grau, que presido. En las actuaciones, las damas del Cusco y los jóvenes y alumnos del Colegio de Ciencias prestaron valiosísimo concurso, gracias al cual se logró el más completo éxito social y económico. Atentamente, J. M. Olivera, capitán de navío prefecto.