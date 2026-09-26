1926: China en la Asamblea de Naciones
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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“Nuestro país, la China, no es bolchevista ni verdaderamente enemiga de los extranjeros en sus sentimientos”, dijo Huang Kien, representante del partido Kwo Min Tang. El delegado chino declaró que las naciones tendrán que celebrar nuevos tratados basados en la reciprocidad e igualdad si desean que desaparezca, en la China, el sentimiento antiextranjero. Añadió que se ha entrado en negociaciones con la Gran Bretaña, pero que nada se conseguirá si antes no queda abolido el tratado de extraterritorialidad y las imposiciones de las potencias sobre aranceles.