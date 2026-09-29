1926: El subterráneo de Buenos Aires

Ya se ha remitido a la municipalidad de Buenos Aires la documentación sobre la concesión del ferrocarril subterráneo, confirmándose por cable al intendente y al consejo la remisión de los planos, duración de los trabajos, medios económicos, etc. Se depositarán 600.000 pesos al firmar la concesión como garantía para realizar el proyecto. Este tendrá cuatro secciones. Las primeras dos se construirán en tres años y medio; las restantes en cinco años más. Todas serán con vías dobles y las estaciones tendrán escaleras automáticas. La tarifa seguirá siendo de diez centavos.

Ya se ha remitido a la municipalidad de Buenos Aires la documentación sobre la concesión del ferrocarril subterráneo, confirmándose por cable al intendente y al consejo la remisión de los planos, duración de los trabajos, medios económicos, etc. Se depositarán 600.000 pesos al firmar la concesión como garantía para realizar el proyecto. Este tendrá cuatro secciones. Las primeras dos se construirán en tres años y medio; las restantes en cinco años más. Todas serán con vías dobles y las estaciones tendrán escaleras automáticas. La tarifa seguirá siendo de diez centavos.