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1926: El subterráneo de Buenos Aires

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Ya se ha remitido a la municipalidad de Buenos Aires la documentación sobre la concesión del ferrocarril subterráneo, confirmándose por cable al intendente y al consejo la remisión de los planos, duración de los trabajos, medios económicos, etc. Se depositarán 600.000 pesos al firmar la concesión como garantía para realizar el proyecto. Este tendrá cuatro secciones. Las primeras dos se construirán en tres años y medio; las restantes en cinco años más. Todas serán con vías dobles y las estaciones tendrán escaleras automáticas. La tarifa seguirá siendo de diez centavos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.