Horóscopo de HOY, domingo 4 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto, alguien se acercará. Salud: mejorará con una dieta sana. Sorpresa: alguien será valiente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará. Salud: cualquier exceso le afectará. Sorpresa: encuentro conmovedor.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: fastidio superado.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro. Salud: un dolor empezará a ceder. Sorpresa: sueño realizado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará. Salud: mejorará con más gimnasio. Sorpresa: alguien vendrá sin llamar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez. Salud: retomará un deporte. Sorpresa: mensaje críptico.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: subsanará errores, comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo. Salud: hará bien en hidratarse. Sorpresa: perderá confianza en alguien.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: actitudes de indiferencia amenazan a la pareja pero habrá momentos románticos. Salud: equilibrada y en control. Sorpresa: respuesta inesperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: quejas injustificadas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez. Salud: alcanzará buen equilibrio. Sorpresa: éxito inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos. Salud: le sugieren más ejercicio. Sorpresa: buena fortuna.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle pero querrá evitarlo. Salud: un dolor de cabeza se alivia. Sorpresa: actividad nueva.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO DETALLISTA. PASA POR LAS COSAS DE MODO SUPERFICIAL Y SE DISPERSA.