1926: La Torre Eiffel oscila

Sabido es que el vértice de la Torre Eiffel no es un punto fijo en el espacio dada la presión que el viento ejerce sobre esta enorme masa metálica. Bajo tal presión, el vértice de la torre describe casi una elipse, cuyas dimensiones varían con la fuerza del viento. Existe otro fenómeno que hace oscilar regularmente la torre: la acción de la temperatura. Cuando el sol luce, la parte soleada se dilata. Como la parte en sombra no cambia, en el armazón metálico se produce una flexión convexa. Estos desplazamientos son demasiado pequeños para que ofrezcan peligro alguno.

Sabido es que el vértice de la Torre Eiffel no es un punto fijo en el espacio dada la presión que el viento ejerce sobre esta enorme masa metálica. Bajo tal presión, el vértice de la torre describe casi una elipse, cuyas dimensiones varían con la fuerza del viento. Existe otro fenómeno que hace oscilar regularmente la torre: la acción de la temperatura. Cuando el sol luce, la parte soleada se dilata. Como la parte en sombra no cambia, en el armazón metálico se produce una flexión convexa. Estos desplazamientos son demasiado pequeños para que ofrezcan peligro alguno.