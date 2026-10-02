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Resumen

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El yacimiento gasífero Candamo forma parte del parque nacional Bahuaja-Sonene desde el año 2000.
El yacimiento gasífero Candamo forma parte del parque nacional Bahuaja-Sonene desde el año 2000.
Por Juan Saldarriaga

Diez años han transcurrido desde el último descubrimiento de gas natural en el área de Camisea, y ocho desde que se perforó el último pozo exploratorio. Desde entonces, las reservas de este valioso energético han decaído progresivamente, encendiendo las alarmas sobre la necesidad de empezar a importarlo en, probablemente, once o doce años, según estimaciones de Gas Energy Latin America.

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