La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó que la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por la gestión del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, servirá de inspiración para implementar medidas similares en las seis cárceles que se encuentran en construcción en el Perú.

La visita al CECOT marcó el inicio de su agenda oficial en El Salvador, que también incluyó una reunión bilateral con Bukele.

La mandataria estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

“Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas, como Plan Cero Ocio”, señaló.

Fujimori también expresó su reconocimiento a las instituciones de seguridad de El Salvador y al mandatario Bukele por las acciones desarrolladas en ese país.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de El Salvador, porque sin duda es gracias al esfuerzo en conjunto que se han podido lograr estos resultados y, por supuesto, mi reconocimiento al liderazgo y a la valentía del presidente Bukele”, manifestó.

Keiko Fujimori brinda declaraciones tras recorrer el CECOT. (Foto: Presidencia)

La delegación fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien encabezó el recorrido y explicó los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria implementados en su país. También estuvieron presentes el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino, y el director del centro penitenciario, Belarmino García.

Villatoro explicó que uno de los principales componentes de la estrategia impulsada por Bukele desde 2019 ha sido la articulación de las acciones de seguridad con reformas legales orientadas a combatir a las pandillas y reducir los niveles de impunidad.

A su turno, Merino recordó que, cuando el presidente Bukele asumió el gobierno en 2019, las pandillas controlaban el 83 % del territorio salvadoreño. Frente a esa situación, explicó que se replantearon los métodos de intervención y se establecieron mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad.

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Reunión con Bukele

Posteriormente, Fujimori fue recibida con honores en la Casa Presidencial, sede del gobierno salvadoreño, donde sostuvo una reunión bilateral privada con su homólogo Nayib Bukele.

Luego de la reunión, Fujimori y Bukele ofrecieron una conferencia de prensa y suscribieron una declaración conjunta que contempla compromisos de cooperación en educación, salud, seguridad y fortalecimiento institucional.

La presidenta destacó su recorrido por el CECOT y expresó su reconocimiento a Bukele. “Impresionante, presidente, esta construcción emblemática, el emblema de la paz y el orden en este país. Con el ministro Álvarez y Astudillo estamos recogiendo varias ideas”, manifestó.

Fujimori afirmó que en el Perú hay distintas cárceles cuya construcción está pendiente de culminar y que se añadirá la construcción de dos establecimientos penitenciarios más.

Según precisó, uno estará destinado a internos de alta peligrosidad, con un modelo similar al salvadoreño, mientras que el otro albergará a reos no tan peligrosos, donde se implementarán talleres productivos.

Además, detalló que extendió una invitación a Bukele y que ambos suscribieron distintos memorándums. Asimismo, subrayó que aspira a firmar un tratado de libre comercio con El Salvador.

Consultada por un medio de comunicación sobre qué tan factible sería implementar el modelo salvadoreño en el Perú, Fujimori respondió: “El tema de la inseguridad y enfrentar organizaciones criminales internacionales, nos lleva a recoger las cosas que sí podemos replicar, como la construcción de cárceles, que fueron construidas en siete meses, con medidas absolutas. Esto es algo que por supuesto nos vamos a llevar a Perú […] Las iniciativas serán analizadas dentro de las leyes de nuestro país, dentro de nuestro sistema”.

En tanto, la Presidencia de El Salvador destacó la visita de Fujimori en sus redes sociales.

Agenda en el Salvador y viaje a España

Fujimori continuará su agenda en El Salvador hasta el viernes 30 de octubre, jornada en la que tiene previsto visitar el Hospital Rosales, donde se reunirá con el ministro de Salud salvadoreño.

Luego, a las 3 p.m., conocerá un colegio emblemático y sostendrá un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.

La mandataria retornará al Perú el sábado 31 de octubre. Su llegada a Lima está prevista para las 3:40 p.m.

Tras su visita a El Salvador, Fujimori viajará a España del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

La agenda de la cumbre contempla temas como sostenibilidad ambiental, transformación digital e inteligencia artificial, educación, ciencia e innovación, cohesión social y proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana.

¿Qué es el CECOT?

El CECOT forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y se ha convertido en un referente para distintos gobiernos de América Latina en materia de políticas penitenciarias y de seguridad.

El CECOT, el penal de máxima seguridad salvadoreño construido por la gestión de Bukele.

Según información del gobierno salvadoreño, el recinto tiene capacidad para albergar a 40.000 integrantes de pandillas, a quienes la administración de Bukele califica como “terroristas”.

Inaugurada en 2023, la prisión ha sido presentada por el Ejecutivo salvadoreño como la más grande de América Latina.