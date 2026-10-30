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Resumen

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Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reúnen en la Casa Presidencial de El Salvador. (Foto: Secretaria de Prensa de El Salvador)
Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reúnen en la Casa Presidencial de El Salvador. (Foto: Secretaria de Prensa de El Salvador)
Por Thalía Cadenas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó que la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por la gestión del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, servirá de inspiración para implementar medidas similares en las seis cárceles que se encuentran en construcción en el Perú.

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