Por Redacción EC

Cada 31 de octubre, millones de personas alrededor del mundo se suman a la celebración de Halloween 2026, una festividad que reúne a niños, adolescentes y adultos en torno a los disfraces, las bromas y las historias de terror. La fecha, conocida popularmente como la ‘Noche de Brujas’, se caracteriza por las reuniones temáticas y las actividades inspiradas en personajes de ficción, criaturas sobrenaturales y figuras que despiertan miedo. Para ambientar esta jornada, las viviendas, los negocios y otros espacios suelen adornarse con calabazas, telarañas artificiales, esqueletos, fantasmas y luces tenebrosas.

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