Un espectáculo astronómico hará que el cielo se oscurezca en pleno día durante más de seis minutos, una experiencia que pocas veces puede presenciarse a lo largo de una vida. Se trata de un eclipse solar total que ocurrirá el próximo año, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol hasta bloquear por completo su luz en una extensa franja del planeta. El fenómeno podrá observarse en determinadas zonas del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, con Egipto entre los destinos que ofrecerán varios minutos de oscuridad absoluta. Su duración excepcional lo convierte en uno de los eventos astronómicos más esperados de las próximas décadas. A continuación, te contamos cuándo ocurrirá este fenómeno, qué lugares tendrán las mejores condiciones para apreciarlo y qué medidas debes seguir para observarlo sin poner en riesgo tu vista.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL QUE OSCURECERÁ EL DÍA POR MÁS DE SEIS MINUTOS?

El eclipse solar total tendrá lugar el lunes 2 de agosto de 2027 y su fase máxima se prolongará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, aunque el tiempo exacto dependerá de la ubicación de cada observador. Este evento destaca por su duración, pues no se espera otro eclipse solar de características similares hasta 2114.

Cabe señalar que dicho eclipse no será el más largo de la historia reciente, ya que el registrado en 1991 superó los seis minutos y medio de totalidad.

¿QUÉ PAÍSES PODRÁN OBSERVAR EL FENÓMENO EN SU FASE TOTAL?

La trayectoria de la sombra lunar comenzará sobre el océano Atlántico y continuará hacia el sur de Europa, antes de cruzar el estrecho de Gibraltar. Después, pasará por Marruecos, Argelia y Túnez, además de Libia y Egipto. El recorrido seguirá por Arabia Saudí, Yemen y el extremo nororiental de Somalia, hasta terminar en el océano Índico. El sur de España también estará dentro de la franja donde podrá contemplarse la totalidad, mientras otras zonas europeas solo verán una parte del Sol cubierta.

¿POR QUÉ EGIPTO SERÁ UNO DE LOS LUGARES MÁS DESTACADOS PARA VER EL ECLIPSE?

La ciudad egipcia de Luxor y sus alrededores, en el valle del Nilo, estarán entre los puntos más atractivos para observar el fenómeno. Allí, la fase de oscuridad completa durará cerca de 6 minutos y 22 segundos. Durante ese breve periodo, el cielo adquirirá una apariencia nocturna, podrían distinguirse algunas estrellas y la corona solar se hará visible alrededor de la Luna. Asimismo, antes y después de la totalidad pueden aparecer efectos luminosos como las perlas de Baily y el anillo de diamante.

¿EL ECLIPSE SOLAR TOTAL SERÁ VISIBLE DESDE PERÚ?

No. La franja de totalidad no atravesará el continente americano, por lo que Perú, México, Estados Unidos, Colombia, Chile y Argentina no podrán observar el oscurecimiento completo. No obstante, el 6 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse solar anular visible desde algunas zonas de Sudamérica y África.

¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE SIN DAÑAR LA VISTA?

La NASA recomienda usar gafas especiales para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol comunes no ofrecen protección suficiente. Tampoco se debe mirar mediante cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares apropiados. Como alternativa, puede emplearse un proyector estenopeico para ver la imagen del Sol indirectamente, según informa el diario La República.

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