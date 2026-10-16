Un eclipse solar total convertirá el día en noche por más de 6 minutos: apunta la fecha | Foto: Pexels
Un eclipse solar total convertirá el día en noche por más de 6 minutos: apunta la fecha | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Un espectáculo astronómico hará que el cielo se oscurezca en pleno día durante más de seis minutos, una experiencia que pocas veces puede presenciarse a lo largo de una vida. Se trata de un eclipse solar total que ocurrirá el próximo año, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol hasta bloquear por completo su luz en una extensa franja del planeta. El fenómeno podrá observarse en determinadas zonas del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, con Egipto entre los destinos que ofrecerán varios minutos de oscuridad absoluta. Su duración excepcional lo convierte en uno de los eventos astronómicos más esperados de las próximas décadas. A continuación, te contamos cuándo ocurrirá este fenómeno, qué lugares tendrán las mejores condiciones para apreciarlo y qué medidas debes seguir para observarlo sin poner en riesgo tu vista.

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