A lo largo del año ocurren diversos fenómenos astronómicos, provocados por el movimiento y la interacción de cuerpos como el Sol, la Luna, los planetas, cometas y estrellas. Estos eventos permiten a los científicos estudiar el comportamiento y la evolución del universo. En ese contexto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó una buena noticia para los amantes de la astronomía: un eclipse solar considerado el más largo del siglo en 2027. Este gran acontecimiento astronómico atravesará regiones del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, permitiendo que estas personas puedan gozar del espectáculos más impresionantes de los últimos tiempos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DURARÁ EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DE 2027?

A través de sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Asimismo, durante aquel momento, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

LA HISTORIA DE UNA JOVEN QUE DESAFIÓ A LA NASA Y SE PREPARA PARA UNA EXPLORACIÓN EN MARTE

Según SpaceDaily, Claire Parfitt, con 14 años, intentó acercarse a la NASA en busca de una oportunidad laboral que le permitiera ganar experiencia laboral, pero su solicitud fue rechazada. Lejos de abandonar su objetivo, la joven mantuvo su interés por la exploración espacial y continuó desarrollándose profesionalmente en este ámbito. Así, con 17 años, logró conseguir una oportunidad laboral temporal en el National Space Centre de Leicester, donde participó en la preparación de piezas para una exposición. Entre ellas se encontraba un inodoro utilizado en el espacio y el traje de la astronauta Helen Sharman.

Asimismo, en declaraciones para la BBC, Parfitt recuerda con gran entusiasmo esta labor, especialmente por el particular diseño de este dispositivo, creado para funcionar en condiciones fuera de la Tierra. Es importante mencionar que, actualmente, la mujer de 42 años trabaja en el desarrollo y análisis de tecnologías destinadas a futuras misiones a Marte. Además, integra un grupo internacional dedicado a coordinar iniciativas de exploración y estudiar las condiciones necesarias para establecer una eventual presencia humana en el planeta rojo, conforme comparte La Nación.