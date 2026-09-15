Por Redacción EC

A lo largo del año ocurren diversos fenómenos astronómicos, provocados por el movimiento y la interacción de cuerpos como el Sol, la Luna, los planetas, cometas y estrellas. Estos eventos permiten a los científicos estudiar el comportamiento y la evolución del universo. En ese contexto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó una buena noticia para los amantes de la astronomía: un eclipse solar considerado el más largo del siglo en 2027. Este gran acontecimiento astronómico atravesará regiones del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, permitiendo que estas personas puedan gozar del espectáculos más impresionantes de los últimos tiempos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.