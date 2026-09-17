¿Por qué se utilizarán 6 cédulas distintas en las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 octubre del 2026? | Foto: Andina
¿Por qué se utilizarán 6 cédulas distintas en las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 octubre del 2026? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 tendrán una particularidad que los ciudadanos deberán conocer antes de acudir a las urnas: no todos recibirán exactamente la misma cédula de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó seis diseños diferentes, determinados por el tipo de autoridades que serán elegidas en cada jurisdicción y por situaciones específicas, como la participación de ciudadanos extranjeros en determinados distritos. Los documentos también tendrán colores distintos para facilitar la identificación de cada elección y mostrarán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas participantes. A continuación, te contamos por qué existen seis modelos de cédula, qué elecciones contempla cada uno y cómo estarán diferenciados.

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