Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 tendrán una particularidad que los ciudadanos deberán conocer antes de acudir a las urnas: no todos recibirán exactamente la misma cédula de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó seis diseños diferentes, determinados por el tipo de autoridades que serán elegidas en cada jurisdicción y por situaciones específicas, como la participación de ciudadanos extranjeros en determinados distritos. Los documentos también tendrán colores distintos para facilitar la identificación de cada elección y mostrarán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas participantes. A continuación, te contamos por qué existen seis modelos de cédula, qué elecciones contempla cada uno y cómo estarán diferenciados.

¿POR QUÉ HABRÁ SEIS MODELOS DIFERENTES DE CÉDULA?

La razón principal es que las autoridades que se elegirán no son las mismas en todos los lugares del país. Por ello, la ONPE estableció seis formatos que se utilizarán según las elecciones correspondientes a cada jurisdicción. La aprobación definitiva se realizó mediante la Resolución Jefatural 000117-2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Los modelos contemplan estas combinaciones:

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales. Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales. Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales. Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales. Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros). Autoridades regionales (gobernadores y vicegobernadores).

Este último formato también está previsto para una eventual Segunda Elección Regional.

¿CÓMO SE DIFERENCIARÁN LAS ELECCIONES EN LA CÉDULA?

Para que los electores puedan reconocer con mayor facilidad el ámbito correspondiente a cada candidatura, la ONPE empleará diferentes colores de fondo. De esta manera, cada espacio de la cédula permitirá distinguir si se trata de una elección regional o municipal.

Amarillo: fórmulas para gobernador y vicegobernador regional.

Verde claro: candidatos a consejeros regionales.

Rosado: postulantes a alcaldes y regidores provinciales.

Celeste: candidatos a alcaldes y regidores distritales.

Además, las cédulas incluirán los nombres y símbolos de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales que participen en los comicios. A diferencia de procesos electorales anteriores, no aparecerán las fotografías de los candidatos a gobernador regional, según informa Andina.

Una de las seis cédulas que usará las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (ONPE)

¿POR QUÉ LOS EXTRANJEROS RECIBIRÁN UNA CÉDULA DISTINTA?

La participación de ciudadanos extranjeros también explica la creación de uno de los modelos aprobados. La legislación permite que extranjeros residentes de manera continua durante más de dos años en un distrito, siempre que este no sea fronterizo y cumplan con su inscripción ante Reniec, puedan votar y postular en elecciones municipales.

Para las ERM 2026, Reniec registró 76 ciudadanos extranjeros habilitados para votar en 46 distritos. Debido a que estos electores no tienen derecho a participar en la elección de autoridades regionales, en las mesas donde sufraguen se les entregará exclusivamente una cédula correspondiente a los comicios municipales.

Cabe recordadr que si ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consigue al menos el 30% de los votos válidos en la primera jornada del 4 de octubre, se realizará una Segunda Elección Regional. En esas regiones se emplearía una cédula que presentará solamente a las dos organizaciones políticas con mayor votación.

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