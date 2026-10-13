Horóscopo de HOY, martes 13 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: se terminan las postergaciones y llega el momento de tomar la iniciativa. Amor: una ex pareja comenzará a aparecer en su vida social; algo le quiere decir.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tomará forma pero habrá algo que no le convencerá. Amor: el compromiso se hará más sólido en la pareja y permitirá pasar a otra etapa.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirá su habilidad comercial o técnica para resolver problemas. Amor: la impulsividad en la relación alterará la armonía y creará roces innecesarios.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: el entorno elogiará su talento para crear y hacer avanzar proyectos. Amor: alguien que muestra un fuerte encanto se acercará y querrá tener un encuentro.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: hará bien en ignorar críticas y mantener el rumbo que mejora la actividad. Amor: conocerá a una persona con la que pasará momentos inolvidables; posible romance.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que tomarán por sorpresa al entorno. Amor: uno de los secretos de la armonía será dedicar más tiempo a la relación y reír.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: disipará las dudas y el proyecto con problemas comenzará a avanzar. Amor: su natural encanto captará la atención de alguien atractivo; un romance se avecina.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: problemas de último momento no impedirán que su trabajo avance. Amor: un fortuito encuentro con una relación de otro tiempo le llenará de alegría.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una oportunidad excelente llega y dejarla pasar no será opción. Amor: los roces en la pareja se disiparán al planear citas en lugares de ensueño.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: alguien resolverá problemas pero creará otros nuevos; lo arreglará. Amor: un encuentro reavivará planes que han quedado inconclusos en la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: aún con más trabajo, los resultados serán positivos y darán que hablar. Amor: conocerá a alguien con mucha afinidad y descubrirá que es todo lo que desea.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: alguna crítica sobre su trabajo le dolerá pero seguirá adelante. Amor: alguien interesante se acercará atraído por su encanto y un hermoso encuentro se dará.

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SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO EN UN AMBIENTE ILUMINADO.