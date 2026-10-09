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Resumen

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Áncash es el nombre de un protagonista de la Nobel Anne Carson. (Fotos: GEC y AP)
Áncash es el nombre de un protagonista de la Nobel Anne Carson. (Fotos: GEC y AP)
Por Alonso Cueto

El premio a Anne Carson es un indicio de la vigencia de los clásicos en el mundo moderno. Hace pocos meses, se estrenó la taquillera epopeya de La Odisea, contada por Christopher Nolan. Por otro lado, la obra teatral más representada en el mundo es Antígona, de Sófocles: la historia de una mujer que desafía la ley para darle un entierro digno a su hermano Polínice. Dos mil quinientos años después de su estreno, su historia aun nos conmueve. En un mundo de velocidades y precariedades, seguimos mirando a los autores que nos hacen las preguntas esenciales.

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