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La poetisa canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura.
La poetisa canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura.
Por Agencia EFE

Anne Carson ha pasado buena parte de su vida estudiando a escritores muertos hace más de dos mil años antes de convertirse, ya entrada en la cuarentena, en una figura de la literatura internacional. Este jueves, la poeta, ensayista y clasicista canadiense culminó esa trayectoria con el Premio Nobel de Literatura.

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