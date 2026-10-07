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Resumen

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El Nobel de Literatura 2026 será anunciado este jueves 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Estocolmo. (Foto: IA)
El Nobel de Literatura 2026 será anunciado este jueves 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Estocolmo. (Foto: IA)
Por Leonardo Ledesma Watson

El Nobel de Literatura 2026 será anunciado este jueves 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Estocolmo, y tendrá lugar en la sede de la Academia Sueca, en el histórico edificio de Börshuset, en la capital de ese país.La propia Academia ha confirmado que el anuncio será transmitido en directo por los canales oficiales del Nobel. En el Perú serán las 6 de la mañana.

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