El Nobel de Literatura 2026 será anunciado este jueves 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Estocolmo, y tendrá lugar en la sede de la Academia Sueca, en el histórico edificio de Börshuset, en la capital de ese país.La propia Academia ha confirmado que el anuncio será transmitido en directo por los canales oficiales del Nobel. En el Perú serán las 6 de la mañana.

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El momento tiene una pequeña coreografía que se repite desde hace décadas: periodistas y fotógrafos esperan en Estocolmo y, poco antes de la una, la puerta de la sala del secretario permanente de la Academia se abre. El secretario sale y pronuncia el nombre que durante meses ha sido uno de los secretos mejor guardados del mundo literario. La Academia Sueca explica que la ceremonia del anuncio ocurre tradicionalmente un jueves a la misma hora Pero este instante es apenas la punta visible de un proceso que empezó muchos meses antes.

¿Quién entrega realmente el Nobel?

Aquí hay una pequeña confusión habitual. El Nobel de Literatura lo decide la Academia Sueca, una institución fundada en 1786 y formada por 18 miembros, conocidos históricamente como De Aderton, “Los Dieciocho”. Sus integrantes son elegidos de por vida. Entre ellos hay escritores, lingüistas, académicos, historiadores y especialistas en literatura.

Dentro de la Academia funciona el Comité Nobel de Literatura, integrado por un grupo reducido de académicos que estudia las candidaturas y prepara las recomendaciones para el conjunto de la institución. Actualmente el comité está compuesto por cinco miembros y un secretario permanente incorporado.

De esta manera, la Fundación Nobel administra el sistema; la Academia Sueca decide el Nobel de Literatura; el rey de Suecia entrega físicamente la medalla y el diploma.

La entrega no ocurre mañana. El ganador será homenajeado el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Estocolmo. En esa ceremonia, el rey Carlos XVI Gustavo entrega a los laureados sus medallas y diplomas.

Aquí comienza una de las partes más curiosas del Nobel: no cualquiera puede enviar el nombre de un escritor a la Academia Sueca. Entre quienes tienen derecho a nominar están los miembros de la propia Academia y de instituciones académicas equivalentes, profesores universitarios de literatura y disciplinas lingüísticas, antiguos ganadores del Nobel de Literatura y presidentes de organizaciones de escritores consideradas representativas de la literatura de sus respectivos países. Hay, además, una regla tan sencilla como contundente: nadie puede nominarse a sí mismo. Las propuestas deben presentarse por escrito y, según la Academia Sueca, incluso por carta y no por correo electrónico. La fecha límite es el último día de enero. A partir de entonces comienza la trituradora.

De cientos de nombres a cinco

La Academia no publica una lista oficial de candidatos contemporáneos. La razón es tajante: las nominaciones, deliberaciones, evaluaciones y documentos relacionados permanecen bajo secreto durante 50 años. Por eso, cuando mañana aparezcan titulares como “estos son los diez favoritos para el Nobel”, conviene leerlos con cierto cuidado.

Estos no son candidatos confirmados, sino escritores que aparecen en predicciones, apuestas, conversaciones entre especialistas y especulaciones de la prensa. El verdadero listado de nominados de 2026 no se conocerá hasta dentro de medio siglo.

El proceso oficial es aproximadamente así: las nominaciones recibidas conforman una lista amplia; el Comité Nobel estudia los nombres y reduce progresivamente el universo de candidatos. La propia Academia Sueca explica que suele llegar a unos 20-25 nombres, de los cuales termina elaborando una lista corta de alrededor de cinco escritores.

En mayo esa lista corta queda preparada. Durante el verano, los 18 miembros de la Academia deben estudiar a los autores seleccionados. Los integrantes del Comité Nobel, además, elaboran informes extensos sobre las obras y defienden sus respectivas preferencias. Luego llega septiembre, y aquí el Nobel se convierte, literalmente, en una votación. Para que una elección sea válida, el candidato debe obtener más de la mitad de los votos emitidos por la Academia.

Entonces, ¿quiénes son los candidatos de 2026? La respuesta periodísticamente correcta es: no lo sabemos. Lo que sí existe es una lista de autores que llevan años apareciendo en las quinielas y que en 2026 vuelven a ser mencionados.

Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia están la escritora china Can Xue, el japonés Haruki Murakami, el australiano Gerald Murnane, la canadiense Margaret Atwood, la estadounidense Anne Carson, su compatriota Thomas Pynchon, la mexicana Cristina Rivera Garza, el español Enrique Vila-Matas, el rumano Mircea Cărtărescu y la jamaiquina Jamaica Kincaid, entre otros.

El público y sus predicciones

Las casas de apuestas constituyen una especie de mercado paralelo del Nobel. Este año Can Xue ha aparecido en algunas de las posiciones superiores, seguida por Murakami y otros nombres habituales. Y existe un problema histórico con esas predicciones: el Nobel tiene una capacidad extraordinaria para sorprender.

En 2025, por ejemplo, el premio terminó en manos del escritor húngaro László Krasznahorkai, reconocido “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Antes de él llegaron sorpresas como Bob Dylan, Svetlana Alexievich, Louise Glück, Abdulrazak Gurnah y Han Kang. El Nobel parece disfrutar, ocasionalmente, de recordarles a las casas de apuestas que la literatura no es una carrera de caballos.

El gran mito: “el Nobel premia el mejor libro del año”

La formulación original de Alfred Nobel hablaba de quien hubiera producido en literatura “la obra más destacada en una dirección ideal”. Es una frase deliberadamente ambigua y que la Academia ha interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia.

Además, los estatutos no limitan el premio exclusivamente a la novela, la poesía o el cuento. La definición de literatura incluye también otros escritos que, por su forma y estilo, posean valor literario.

STO04. ESTOCOLMO (NORUEGA), 10/12/2010.- El rey Carlos Gustavo de Suecia entrega al escritor peruano Mario Vargas Llosa (izda) la medalla y el diploma que le acreditan como Premio Nobel de Literatura 2010, durante la ceremonia celebrada en la Sala de Conciertos de Estocolmo, Noruega, el 10 de diciembre de 2010. EFE/Claudio Bresciani ***POOL*** PROHIBIDO SU USO EN NORUEGA / CLAUDIO BRESCIANI

Eso explica por qué el Nobel ha recaído en poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas e incluso en una autora cuyo trabajo se desarrolló fundamentalmente a partir de entrevistas y testimonios, como Svetlana Alexievich.

Tampoco es necesario que el autor haya publicado un libro ese mismo año. Los estatutos permiten considerar obras anteriores cuando su importancia se ha hecho evidente recientemente.

Tolstói, Borges y la lista de los grandes ausentes

Aquí aparece uno de los grandes misterios históricos del Nobel.León Tolstói nunca ganó. Y tampoco lo hicieron Jorge Luis Borges, James Joyce, Marcel Proust o Virginia Woolf.

El archivo histórico permite comprobar hasta qué punto la ausencia de ciertos nombres no es simplemente una cuestión de gustos contemporáneos. Tolstói, por ejemplo, quedó fuera de la primera discusión del premio porque no recibió una nominación internacional en 1901. La omisión provocó una reacción entre escritores y artistas suecos, que enviaron una declaración al ruso. Tolstói respondió declinando futuras distinciones.

Borges constituye otro caso particularmente llamativo: la documentación histórica revela numerosas nominaciones, pero jamás recibió el premio. Su ausencia se ha convertido prácticamente en una categoría dentro de la historia del Nobel.

Y aquí hay una ironía adicional: que un escritor sea nominado muchas veces tampoco significa que esté más cerca de ganar. El archivo Nobel demuestra que hubo autores nominados durante muchos años sin obtener nunca el premio.

Un premio que también puede decir mucho por sus silencios

Desde su nacimiento en 1901, el Nobel de Literatura ha sido entregado 118 veces hasta 2025. No se concedió en siete ocasiones: 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943.

La razón está relacionada con las propias reglas del Nobel: si los trabajos considerados no alcanzan el nivel requerido, el premio puede reservarse para el año siguiente.

El premio tampoco es exclusivamente una cuestión de literatura. Durante su historia ha sido objeto de discusiones sobre geografía, traducción, género, política y la visión cultural de la propia Academia. Eso forma parte de la historia del premio tanto como los autores que sí lo ganaron.

Por otro lado, un detalle extraordinario es que alguien tiene que diseñar el diploma del ganador en cuestión de semanas.

Este es uno de los detalles más cinematográficos del Nobel, ya que una vez que mañana se conozca el ganador, comenzará una carrera contra el reloj.

El diploma del Nobel de Literatura es una pieza artística única. La Academia Sueca participa en su diseño y tradicionalmente el diploma se crea específicamente para cada laureado, buscando relacionarlo con su obra y su universo literario.

El problema es que el ganador se conoce apenas dos meses antes de la ceremonia del 10 de diciembre, así que el artista encargado del diploma tiene unas pocas semanas para estudiar la obra del autor, encontrar una imagen o concepto que la represente y convertirlo en una pieza que será entregada al ganador.

Desde 2017, el diploma literario incorpora una medalla de oro en relieve y texto caligráfico.

El premio no termina con el anuncio

Después de la conferencia de prensa comienza la segunda parte del ritual.El ganador viaja a Estocolmo en diciembre. El 10 de diciembre recibe la medalla y el diploma, y participa de las ceremonias oficiales. Por la noche se celebra el célebre banquete Nobel en el Ayuntamiento de Estocolmo.

También hay una dimensión económica: el monto actual de un Nobel completo es de 11 millones de coronas suecas. Poco más de un millón de dólares al cambio.

Pero quizá el verdadero premio sea otro: durante las semanas posteriores al anuncio, la obra del ganador se convierte en un acontecimiento editorial mundial. El Nobel no solo reconoce una carrera y también fabrica lectores.

Una última paradoja

El Nobel de Literatura funciona sobre una contradicción fascinante. Es presentado como el premio máximo de la literatura mundial, pero su procedimiento está construido alrededor del secreto. Sabemos quién ganó, pero no quiénes perdieron. Sabemos quiénes fueron nominados hace décadas, pero no quiénes lo están ahora. Podemos conocer los argumentos de las deliberaciones de medio siglo atrás, pero no los que determinarán el nombre que se anunciará mañana.

De hecho, la documentación histórica demuestra que durante los primeros 50 años del premio el Comité Nobel llegó a evaluar 1.256 propuestas. Hoy podemos estudiar aquellos documentos precisamente porque el plazo de secreto ya expiró.

Eso convierte al Nobel en una curiosa máquina del tiempo: el pasado es transparente, pero el presente es deliberadamente opaco.

Y quizá por eso, cada octubre, el mundo vuelve a jugar al mismo juego. Se hacen listas, se cruzan idiomas, se revisan patrones, se consultan casas de apuestas, se buscan pistas en entrevistas y se intenta leer el rostro de los académicos suecos. Mañana, a las seis de la mañana en Lima, todo eso terminará en un solo nombre, y probablemente no será el que nadie esperaba.