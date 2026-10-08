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Resumen

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Svetlana Alexiévich, Herta Müller, Anne Carson y Han Kang, entre las autoras ganadoras del Nobel de Literatura. (Foto: Agencias)
Svetlana Alexiévich, Herta Müller, Anne Carson y Han Kang, entre las autoras ganadoras del Nobel de Literatura. (Foto: Agencias)
Por Agencia EFE

La escritora y poeta canadiense Anne Carson se convirtió este jueves en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, un dato que contrasta con los 103 hombres que lo han recibido.

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