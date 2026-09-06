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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En Puno, sobre los 3.500 metros de altura, el inmenso altiplano parece un territorio indomable. Las heladas nocturnas, las sequías y el friaje hacen difícil la vida en esta región del país. Sin embargo, en los últimos meses, este panorama aparentemente inhóspito se ha transformado. Ante la vista, aparecen ahora enormes y perfectos paisajes circulares, de más de una hectárea de extensión. En el interior de estas tierras flotantes, rodeadas de canales de agua, crecen robustas papas nativas y productos como la quinua y la cañihua. Y en el exterior, habitan patos y otras aves migratorias, lo que genera un ecosistema de abono orgánico y natural.

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