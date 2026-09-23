BTS en Lima: ¿Qué es la tienda Pop-Up “Arirang” y cómo registrarte para reservar tu entrada online?

Falta muy poco para que BTS pise suelo limeño y haga vibrar el Estadio San Marcos con sus tres conciertos. Sin embargo, antes del esperado reencuentro con sus fanáticas, la famosa agrupación surcoreana inaugurará la “BTS Pop-Up: Arirang in Lima”. Este espacio exclusivo ofrecerá contenido inmersivo y actividades interactivas inspiradas por completo en el universo de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, permitiendo al fandom sumergirse en la propuesta visual de su nueva gira.

La tienda “BTS Pop-Up: Arirang in Lima” funcionará del 25 de septiembre al 25 de octubre en la Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio 878, Miraflores. Según informó la plataforma oficial Weverse, el establecimiento atenderá de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Durante este periodo, los fanáticos podrán disfrutar de escenarios temáticos, experiencias interactivas inspiradas en la gira y adquirir mercancía oficial exclusiva. Aunque el acceso es totalmente gratuito, el ingreso estará restringido a quienes realicen una reserva digital previa y presenten su respectivo código QR en la entrada.

Si no quieres perderte de esta experiencia, conoce aquí el paso a paso para registrarte correctamente, las fechas clave y todos los requisitos obligatorios para asegurar tu entrada a la tienda temporal de BTS antes de que se agoten los turnos.

¿Qué es una tienda POP-UP?

Son tiendas efímeras que se instalan por un tiempo muy corto para celebrar un hito especial, como un nuevo disco o un tour mundial. Lejos de ser un simple punto de venta, la propuesta que BTS trae a Lima es un entorno interactivo y visualmente impresionante. En la Casa Prado, el fandom se encontrará con un despliegue de pantallas digitales, juegos de luces y rincones estéticos diseñados exclusivamente para tomarse fotos con la temática del álbum Arirang.

Los asistentes tendrán a su alcance desde ropa exclusiva y llaveros hasta discos físicos y los emblemáticos Army Bombs. Algunos productos podrían contar con límites de compra por persona debido a su disponibilidad.

¿Cómo entrar a la Pop-Up de BTS? Horarios oficiales y trámite

Para evitar aglomeraciones y asegurar una buena experiencia, la organización implementará un control de asistencia basado en citas virtuales obligatorias. El sistema iniciará oficialmente este jueves 24 de septiembre a partir de las 8:00 p. m. mediante el sitio web btspopuplatam.com.

El procedimiento requiere que los fanáticos se registren previamente en la plataforma y validen sus datos personales. Una vez completado este paso y seleccionada la hora de visita, el pase digital se generará automáticamente y estará disponible para su descarga dentro del panel de usuario, en la pestaña titulada “Mi cuenta”.

Al momento de asistir, se recomienda llegar al recinto con una anticipación máxima de 20 minutos. Asimismo, el tiempo de recorrido y compra dentro del establecimiento estará cronometrado a un máximo de 60 minutos por persona.