El concierto de BTS desde Buenos Aires, parte de la gira “Arirang”, reunió a 47 mil espectadores en los cines peruanos entre el sábado y el domingo, y se ubicó segundo en el ránking general de la taquilla, según SoyAlPacine. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for iHeartRadio)
El concierto de BTS desde Buenos Aires, parte de la gira “Arirang”, reunió a 47 mil espectadores en los cines peruanos entre el sábado y el domingo, y se ubicó segundo en el ránking general de la taquilla, según SoyAlPacine. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for iHeartRadio)
/ Denise Truscello
Por Redacción EC

El fenómeno BTS no solo llena estadios: también llena salas de cine. Según el ránking del analista de taquilla Maykoll Calderón, conocido en redes sociales como SoyAlPacine, la proyección en vivo de “BTS World Tour ‘Arirang’ in Buenos Aires: Live Viewing” reunió a 47 mil espectadores en el Perú con apenas dos días de exhibición, sábado y domingo. Con esa cifra, se ubicó como la segunda película más vista del fin de semana del 22 al 25 de octubre.

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