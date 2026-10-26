El fenómeno BTS no solo llena estadios: también llena salas de cine. Según el ránking del analista de taquilla Maykoll Calderón, conocido en redes sociales como SoyAlPacine, la proyección en vivo de “BTS World Tour ‘Arirang’ in Buenos Aires: Live Viewing” reunió a 47 mil espectadores en el Perú con apenas dos días de exhibición, sábado y domingo. Con esa cifra, se ubicó como la segunda película más vista del fin de semana del 22 al 25 de octubre.

El primer lugar fue para “Clayface”, que sumó 63 mil espectadores en el fin de semana y 72 mil acumulados. El concierto de BTS, en cambio, concentró todo su total en solo dos días: sus 47 mil espectadores son, a la vez, su cifra del fin de semana y su acumulado. Con ello superó a “El corazón de la bestia” (35 mil en el fin de semana y 467 mil acumulados), a la película peruana “Ekeko” (33 mil, en su estreno) y a “Madre siniestra” (29 mil), entre otras producciones.

Los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, en Lima, congregaron a unos 155 mil fanáticos. (Foto: AFP)

El concierto, distribuido por Trafalgar Releasing y con una duración de 3 horas y 15 minutos, se proyectó en las salas de Cineplanet y Cinemark: la función en vivo fue el sábado 24 y el domingo 25 hubo una retransmisión. El resultado no sorprende si se recuerda lo ocurrido semanas atrás: BTS se presentó por primera vez en Lima con tres conciertos agotados en el Estadio San Marcos (7, 9 y 10 de octubre), que congregaron a unos 155 mil fanáticos. Además, unas 8.500 personas llegaron desde otros países, sobre todo de Ecuador, México y Bolivia.

Para dimensionar la cifra, basta mirar otros mercados: en España, el mismo evento se ubicó noveno en la taquilla del fin de semana, con 11.960 entradas vendidas en 90 salas. El siguiente capítulo será el viernes 30 de octubre, cuando se proyecte en vivo el concierto desde São Paulo, que también llegará a las salas peruanas y será una nueva prueba para el público ARMY.