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BTS ya recorre Lima y prueba el plato bandera: el cebiche.
BTS ya recorre Lima y prueba el plato bandera: el cebiche.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

El primer recuerdo gastronómico de BTS en Lima no fue un restaurante de comida coreana ni una cena internacional. Fue un cebiche, con su respectivo camote, choclo y toda la “parafernalia” que acompaña a uno de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Kim Tae-hyung, conocido como V, publicó en sus stories de Instagra, fotografías de lo que comió durante su estadía en la capital peruana y escribió, en otra red social: “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”.

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