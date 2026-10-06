El primer recuerdo gastronómico de BTS en Lima no fue un restaurante de comida coreana ni una cena internacional. Fue un cebiche, con su respectivo camote, choclo y toda la “parafernalia” que acompaña a uno de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Kim Tae-hyung, conocido como V, publicó en sus stories de Instagra, fotografías de lo que comió durante su estadía en la capital peruana y escribió, en otra red social: “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”.

Las fotografías de Instagram corresponden a una visita a Punto Azul, una de las conocidas cebicherías limeñas. Y aunque V solo puso nombre a uno de los protagonistas, las imágenes permiten hacer una lectura bastante más completa de ese almuerzo.

Un almuerzo con sabor a mar

En una de las fotografías aparecen varios platos de cebiche acompañados de camote y choclo, precisamente los elementos que V destacó en su mensaje. La carta actual de Punto Azul incluye distintas versiones: desde el clásico cebiche de pescado, a S/52, hasta el cebiche mixto, a S/54, y el cebiche de pescado y pulpo, a S/58. También está el cebiche Punto Azul, servido con salsa de rocoto, por S/55.

Post de V de BTS | Foto: Captura de Instagram (@thv)

Por las fotografías, no es posible confirmar con absoluta certeza cuál de estas preparaciones pidió cada integrante, pero sí se reconoce el estilo de los cebiches de la casa. El detalle del camote tampoco pasó desapercibido para V.

Y hay una coincidencia interesante: Punto Azul tiene actualmente entre sus extras el camote glaseado, por S/10, además de choclo por S/6.

En la mesa también aparece un plato de pulpo. Por su presentación, podría tratarse del pulpo emparrillado, uno de los platos de la carta que cuesta S/75. El restaurante también ofrece pulpo al olivo, a S/57.

Y sí, hubo espacio para el postre

En las fotografías de V aparecen varias preparaciones dulces: entre ellas se distingue una crema volteada y una porción de torta de chocolate, además de otros postres servidos en copas.

La carta actual de Punto Azul tiene cinco opciones de postre y todas cuestan S/26: torta de chocolate, merengado de chirimoya, suspiro limeño, tres leches y crema volteada.

Post de V de BTS | Foto: Captura de Instagram (@thv)

Así que, al menos en términos de precios, el postre elegido por BTS no era precisamente el misterio más difícil de resolver: cualquier opción de esa sección cuesta S/26.

La crema volteada, además, tiene una pequeña ventaja narrativa: es el postre que aparece claramente en las fotografías, con su superficie de caramelo y frutas rojas encima.

Y mientras BTS descubre la comida peruana, Nodaji prepara la coreana

La historia gastronómica de la visita de BTS tendrá otro capítulo durante los conciertos. Esta vez el viaje será en dirección contraria: de Perú hacia Corea.

El restaurante Nodaji, especializado en comida tradicional coreana, será el encargado de llevar alimentación al área correspondiente durante los conciertos. Según información proporcionada por el restaurante, se prevé atender a unas 200 personas y la comida será preparada directamente en el lugar.

Nodaji no es precisamente un recién llegado a la escena coreana en Lima. El restaurante señala que comenzó en 1999 y que tiene más de 20 años de experiencia. Su propuesta reúne más de 50 platos tradicionales coreanos y su local de San Borja cuenta con más de 100 asientos.

Su carta incluye preparaciones clásicas de la gastronomía coreana, en una propuesta que busca mantener los sabores tradicionales.

Así, mientras V ya tuvo su primera experiencia con un plato peruano tan reconocible como el cebiche, detrás del escenario la alimentación de la jornada tendrá un sabor mucho más familiar para los integrantes del grupo: la comida coreana.

Y ahí aparece una pequeña postal gastronómica de esta visita: BTS llegó a Lima desde Corea, probó un cebiche y terminó hablando del camote; mientras, en el concierto, un restaurante coreano instalado en Lima se prepara para llevarles un pedacito de casa.