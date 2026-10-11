icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fans de BTS se reunen para ver un show de drones en honor a BTS, desarrollado cerca al hotel donde se hospedó la banda.
Fans de BTS se reunen para ver un show de drones en honor a BTS, desarrollado cerca al hotel donde se hospedó la banda.
/ César Bueno
Por Milenka Duarte

Durante meses hubo una fecha marcada en el calendario. Aquella espera llevó a contar los días, preparar el outfit, cantar las canciones de BTS a todas horas, organizar reuniones con otras fans y, sobre todo, imaginar cómo sería ver por primera vez en vivo al grupo surcoreano. Pero después de los tres conciertos que ofreció la banda en Lima, aquello que parecía tan lejano ya ocurrió: el espectáculo terminó, las luces se apagaron y llegó el momento de regresar a la rutina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.