Durante meses hubo una fecha marcada en el calendario. Aquella espera llevó a contar los días, preparar el outfit, cantar las canciones de BTS a todas horas, organizar reuniones con otras fans y, sobre todo, imaginar cómo sería ver por primera vez en vivo al grupo surcoreano. Pero después de los tres conciertos que ofreció la banda en Lima, aquello que parecía tan lejano ya ocurrió: el espectáculo terminó, las luces se apagaron y llegó el momento de regresar a la rutina.

Y para algunas fans, esta transición puede vivirse de forma muy extraño. Tras la descarga de adrenalina, los días posteriores suelen traer consigo tristeza, cansancio, desmotivación o incluso una sensación de “¿y ahora qué?”

En redes sociales, se suele hablar de este fenómeno como “depresión post-concierto”, pero ¿realmente se trata de una depresión? ¿por qué puede doler tanto el fin de una experiencia como esta?

Manuel Roca, docente y psicólogo del Instituto Certus, explicó que una persona no invierte energía emocional únicamente en las horas que pasa frente al escenario. “Durante semanas o meses habló del concierto, imaginó cómo sería y compartió esa expectativa con otros. Y es que no vivimos solo el evento, sino también todo lo que construimos alrededor de él”, comentó en conversación con Somos.

Por eso, cuando la música se apaga, aparece una mezcla de nostalgia, fatiga y vacío. Durante mucho tiempo hubo un objetivo concreto y, al desaparecer de golpe, surge de forma natural la sensación de “no sé qué hacer ahora”. Y no porque la persona haya perdido el rumbo de su vida, sino porque aquello que le daba ilusión simplemente llegó a su fin.

A esto se suma el choque con la cotidianidad. Según el psicólogo Juan Pablo Castro, de Mapfre, luego de una experiencia tan intensa como el concierto de BTS “la rutina parece aburrida porque el cerebro todavía está comparándola con un pico emocional extremadamente alto, y no porque de repente se haya vuelto peor”.

Meses de ilusión, cuentas regresivas y un "tsunami de dopamina" preparan al cerebro para la gran noche. Cuando todo eso se desvanece de golpe, la caída emocional se siente con una intensidad abrumadora.

Sin embargo, esto no equivale a una depresión clínica. Tal como señaló la doctora Claudia Cortez, directora de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola, por lo general se trata de un bajón emocional pasajero. A diferencia de este estado transitorio, un trastorno clínico requiere criterios diagnósticos específicos, síntomas persistentes y una afectación real de la vida cotidiana.

La emoción empezó mucho antes de que BTS subiera al escenario

En definitiva, la espera también forma parte de la experiencia y se convierte en una fuente importante de motivación cotidiana. Como destacó la psicóloga Catalina Hidalgo, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la expectativa genera entusiasmo, orienta los pensamientos y moviliza la conducta hacia aquello que se desea alcanzar. Por eso, prepararse para un show no implica únicamente “esperar”, sino que le otorga un sentido concreto a las actividades y hace que la persona se sienta capaz de organizar su tiempo y generar espacios para su propio disfrute.

Sin embargo, el verdadero reto aparece cuando aquello que organizaba nuestra rutina se apaga. “Después del concierto puede ser necesario resignificar ese sentido o encontrar nuevas motivaciones en las actividades cotidianas”, mencionó la especialista.

Esta búsqueda de motivación no es casualidad; responde a la propia química del cuerpo. Meses de cuenta regresiva y la emoción de ver a BTS generan un auténtico “tsunami de dopamina” en el cerebro, el neurotransmisor encargado de la recompensa y la anticipación. Cuando esa enorme fuente de estímulos se apaga de golpe, el sistema nervioso experimenta una abrupta caída que desemboca inevitablemente en melancolía y tristeza.

Aunque el impacto dependerá, en gran medida, de lo que BTS significa para cada uno. “Mientras más significado personal tenga la experiencia, más espacio ocupa emocionalmente. Por ejemplo, si para alguien ese concierto significaba cumplir un sueño, no está despidiéndose solamente de un show, sino cerrando un momento con un valor simbólico enorme”, precisó Patricia Cortijo, psicóloga de Clínica Internacional.

Más allá de la música: el fin de la tribu y el refugio compartido

Para un fandom tan activo como el ARMY, los meses previos no solo fueron la espera de un show, sino la construcción de todo un tejido social. Por eso, el final del evento golpea también por otro lado: la repentina sensación de vacío comunitario y desconexión con los demás.

El dolor de la resaca emocional se multiplica cuando el entorno no comprende la magnitud del vínculo. No se trata solo de extrañar la música, sino de perder temporalmente el refugio de la comunidad.

“No se trata únicamente de extrañar la música, sino de perder temporalmente ese vínculo con la comunidad y con las raíces culturales que el espectáculo ayudó a reforzar”, refirió Juan Pablo Castro. Para los fans, los conciertos son espacios de pertenencia y de sentir que se forma parte de un “nosotros”. Cuando terminan, esa atmósfera se desvanece de forma abrupta.

A esta soledad repentina se le añade lo difícil que resulta explicar esta tristeza a familiares o amigos ajenos al fandom. Y es que cuando se comparte el proceso con quienes hablan el mismo idioma emocional, todo fluye; sin embargo al intentar expresar el malestar ante alguien que no comprende la magnitud de la experiencia, la respuesta suele reducirse a un frío “es solo un concierto”.

Esa falta de validación amplifica el sufrimiento. En lugar de encontrar alivio, el fan se encierra en un aislamiento silencioso bajo el pensamiento de que “nadie entiende por qué me siento así”, haciendo que el bajón post-show se vuelva insoportablemente pesado.

Asimismo, el dilema continúa en el ecosistema digital. Tras el apagón de los escenarios, las redes sociales se inundan de fotos, videos, fancams y recuerdos. ¿Este contenido ayuda a procesar lo vivido o atrapa al cerebro en el pasado? Para el psicólogo, se trata de un arma de doble filo: reflexionar y publicar sobre las imágenes ayuda a elaborar la experiencia, pero consumirlas de forma obsesiva durante horas mantiene a la mente estancada, entorpeciendo el cierre de la etapa.

Cuando ese vacío se instala, es común que surja la tentación de compensarlo buscando nuevos estímulos digitales o intentando revivir el show de forma compulsiva. A criterio de la especialista Amy Brodsky, psicoterapeuta de Cleveland Clinic, estas conductas pueden prolongar el bajón si se convierten en la única vía de escape.

“Ver contenido del grupo o recordar el concierto no es negativo por sí mismo, pero puede volverse poco saludable si la persona siente que no puede parar, pierde horas de sueño, descuida responsabilidades o necesita seguir consumiendo para no sentirse mal”, advirtió Brodsky.

Volver al concierto una y otra vez puede atraparte en la nostalgia. El verdadero reto no es olvidar lo vivido, sino transformar esa energía para seguir adelante.

Frente a esto, la clave está en el equilibrio. Es decir, establecer horarios, tomar pausas digitales, priorizar el descanso y redescubrir espacios de bienestar fuera de las pantallas para evitar que la melancolía se convierta en una trinchera.

Cómo volver a la rutina sin olvidar lo vivido

Lejos de tratarse de una debilidad o una exageración, el bajón posterior demuestra la magnitud de lo construido. Por eso, el verdadero desafío no radica en fingir que no pasa nada, sino en aprender a transitar el proceso.

Lo primero, de acuerdo con la psicoterapeuta, es dejar de pelearse con la emoción. Si aparece la nostalgia, el cansancio o la tristeza, lo más sabio es reconocerlo y ponerle nombre en lugar de intentar bloquearlo. “A veces, aceptar que uno está en un bajón permite empezar a salir de él con más calma”, señaló.

Para lograrlo, lo ideal es volver a lo básico: priorizar el sueño, comer bien, moverse, retomar horarios estables y realizar pequeñas actividades que reconecten gradualmente con el día a día. También se puede reservar un momento controlado para ver fotos o comentar el show con otras fans, evitando que acapare la jornada entera. “La idea no es borrar lo vivido, sino permitir que encuentre un lugar dentro de la vida cotidiana”.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo es normal experimentar este desgano? Aunque no existe una regla exacta, un bajón pasajero es una respuesta natural a una vivencia sumamente intensa que debe ir disipándose conforme el cuerpo descansa y retoma su ritmo. Sin embargo, Brodsky resaltó que es momento de buscar ayuda profesional si el malestar se prolonga demasiado, empeora o interfiere de forma severa con el bienestar diario.

Más allá de la resaca emocional, una experiencia de esta magnitud deja una huella imborrable llena de recuerdos, vínculos profundos y una dosis renovada de ilusión. Por eso, la clave para cerrar el círculo no es desechar esa energía, sino canalizarla.

“Una forma saludable de integrar la experiencia es reconocer qué parte fue la más significativa: la música, la emoción compartida, la sensación de pertenencia, la creatividad, la espera o el vínculo con otras personas”, sostuvo la especialista.

Por ejemplo, si lo que más pesó fue el sentido de comunidad, la tarea es cuidar esos nuevos lazos o si fue el hecho de tener una ilusión en el horizonte, se pueden construir metas pequeñas y alcanzables.

Al final, aquella fecha marcada en el calendario que un día movilizó tantas expectativas no tiene por qué apagarse con el último acorde. Convertir lo vivido en una pista sobre lo que nos hace felices es, quizás, la mejor manera de mantener la música sonando por dentro, mientras esperamos que el futuro vuelva a regalarnos otro momento para soñar.