La espera por BTS también tiene una pregunta frente al espejo: ¿qué ponerse para una noche que se ha imaginado durante años? Para sus seguidores, elegir una prenda puede ser otra forma de preparar el encuentro. Algo que llevar al concierto y conservar después, cuando las luces se apaguen y toque volver a escuchar las canciones en casa.

En Gamarra, ese entusiasmo encuentra opciones en diferentes tiendas, donde la oferta de prendas y accesorios vinculados con la agrupación permite armar un look según el presupuesto. Pero antes de mirar las etiquetas, hay lugares donde la experiencia empieza apenas se cruza la puerta.

En la tienda Paupau, ubicada en el segundo piso de la galería Bélgica, la bienvenida tiene rostro conocido. Fotografías de tamaño natural de Jin, Jung Kook y j-hope reciben a los visitantes como si fueran parte de la tienda. No están ahí como un elemento aislado. Todo el espacio ha sido ambientado alrededor del universo de BTS.

Polos desde S/40 y S/50 forman parte de la oferta que distintos comercios de Gamarra han preparado por la llegada de BTS. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Las paredes están cubiertas de fotografías de los integrantes, imágenes del grupo y detalles en colores asociados al fandom. El morado aparece una y otra vez entre las prendas, los accesorios y la decoración, reforzando esa identidad visual que ARMY reconoce de inmediato.

Incluso el probador forma parte de la experiencia. En lugar de ser un espacio neutro, sus paredes están llenas de imágenes de los artistas surcoreanos, convirtiendo un gesto tan cotidiano como probarse una prenda en otra pequeña parada dentro del recorrido BTS.

La sensación es la de entrar a un rincón construido especialmente para sus seguidores: uno donde se mezclan ropa, fotografías, colores, referencias al grupo y ese entusiasmo que en estos días se ha trasladado a distintos puntos de Lima.

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En cuanto a precios, los polos cuestan entre S/50 y S/55; las poleras tienen opciones de S/130 y S/180, y las casacas llegan a S/190. La tienda también ofrece blusitas de estilo coreano a S/95.

A las prendas se suman otros accesorios. Hay pañueletas a S/50 y bolsas de tela a S/20, además de mochilas y otros artículos inspirados en la agrupación.

En la galería Gama aparece otra alternativa. En el segundo piso, algunos puestos subliman polos con los rostros de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Los polos fluctúan entre S/40, S/45 y S/50; y hay distintos modelos para escoger, una opción pensada también para quienes buscan llevar a su integrante favorito en la previa de los conciertos.

Para distintos presupuestos

La variedad permite que cada seguidor elija de acuerdo con lo que busca y con cuánto desea invertir. En paralelo, el merchandising oficial de BTS maneja precios distintos, propios de una colección autorizada, mientras que en Gamarra pueden encontrarse alternativas inspiradas en el grupo para presupuestos más variados.

No se trata necesariamente de productos equivalentes, sino de propuestas diferentes que conviven alrededor de un mismo fenómeno: una ciudad que se prepara para recibir a BTS y miles de seguidores que quieren llevar algún símbolo de esa experiencia.

En la tienda Paupau, el universo de BTS ocupa cada rincón entre prendas, fotografías y detalles en color morado. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

Vestir la espera

El polo es una de las alternativas más accesibles dentro de este recorrido. Puede convertirse en el punto de partida para quienes buscan llevar una referencia a BTS sin destinar todo su presupuesto al vestuario.

Pero en estos días la compra parece ir más allá de elegir una prenda. Hay quienes buscan el rostro de su integrante favorito, quienes prefieren una casaca que puedan volver a usar después del concierto y quienes solo quieren un pequeño accesorio que los acompañe durante esas horas.

En la galería Gama, algunos puestos ofrecen polos sublimados con imágenes de los siete integrantes de BTS. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Un recuerdo

La bienvenida a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se extiende por Lima entre homenajes, encuentros de seguidores y calles teñidas de morado. Gamarra aporta una parada distinta: la de quienes buscan qué llevar puesto para formar parte de esa celebración.

Un polo no puede guardar una canción. Pero puede quedar unido a la noche en que alguien la escuchó por primera vez frente a sus artistas. Y, con el tiempo, bastará sacarlo del armario para recordar cómo se sintió estar allí.