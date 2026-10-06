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Resumen

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En Gamarra, la fiebre por BTS también se viste: polos, poleras, casacas y accesorios inspirados en el grupo surcoreano. (Foto: Joel Alonzo)
En Gamarra, la fiebre por BTS también se viste: polos, poleras, casacas y accesorios inspirados en el grupo surcoreano. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Sonia del Águila

La espera por BTS también tiene una pregunta frente al espejo: ¿qué ponerse para una noche que se ha imaginado durante años? Para sus seguidores, elegir una prenda puede ser otra forma de preparar el encuentro. Algo que llevar al concierto y conservar después, cuando las luces se apaguen y toque volver a escuchar las canciones en casa.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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