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BTS llegó a Perú con tres conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
BTS llegó a Perú con tres conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
Por Sonia del Águila

Después de meses contando los días, organizando proyectos, aprendiendo coreografías, preparando carteles y convirtiendo distintos rincones de Lima en pequeñas estaciones moradas, BTS finalmente llegó al Perú.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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