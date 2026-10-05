Después de meses contando los días, organizando proyectos, aprendiendo coreografías, preparando carteles y convirtiendo distintos rincones de Lima en pequeñas estaciones moradas, BTS finalmente llegó al Perú.

Integrantes de la agrupación surcoreana arribaron a Lima, procedentes de Bogotá para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

La llegada fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que dio la bienvenida al grupo a través de sus redes sociales. “¡Bienvenidos al Perú, BTS! La primera parada ya está lista”, publicó la entidad en su cuenta oficial de X.

💜 ¡ 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐮́, 𝐁𝐓𝐒! La primera parada ya está lista. 🇵🇪✈️ Y para quienes también llegan a Lima, #AeroDirecto conecta el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad. 🚌 Porque todo gran viaje empieza desde que aterrizas. 💜 https://t.co/7mBNxSTvQW — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 5, 2026

Y, por unas horas, todo aquello que hasta entonces había ocurrido detrás de una pantalla dejó de ser una promesa. BTS está aquí.

@ATU_GobPeru @MuniMiraflores nuestras famosas arterias del circuito de playas de la costa verde y la vía expresa serían las candidatas para enfrentar a BTS contra el tráfico a estas horas en Lima Metropolitana los bitis ya están en movilizándose por nuestras duras avenidas — Nataniel Dasso (@NatanDasso) October 5, 2026

Desde las primeras horas de hoy, seguidores comenzaron a intercambiar información sobre el vuelo y los posibles movimientos del grupo.

No era una llegada cualquiera. Era el final de una cuenta regresiva que comenzó meses atrás y que en los últimos días había adquirido otra dimensión: BTS no solo se acercaba geográficamente al Perú. Algunos de sus integrantes ya empezaban a descubrirlo a través de sus propios seguidores.

BTS ACABA DE LLEGAR A LIMA !!! YA ESTAN EN PERU 😭 #bts https://t.co/GI7vuebMp1 — jack (@jackisafraid) October 5, 2026

V ya miraba hacia Perú

En las horas previas a la llegada, las conversaciones en Weverse se convirtieron en una suerte de anticipo del encuentro.

Cuando una fan le preguntó a V qué era lo que más esperaba conocer de Perú, el cantante respondió, según la traducción mostrada por la plataforma: “Quiero ver Machu Picchu primero”.

La frase fue suficiente para desatar miles de reacciones. Pero no fue la única.

Otra seguidora le escribió sobre dos de los platos más representativos del país: el ceviche y la causa limeña. La respuesta de Taehyung fue inmediata: “Háblame de la causa limeña”. Poco después añadió una frase que despertó todavía más curiosidad entre ARMY: “Ya lo tengo todo arreglado”.

¿Qué había preparado? ¿Probar comida peruana? ¿Alguna visita durante su permanencia en el país? Por ahora no existe confirmación de una agenda turística del grupo, pero el intercambio bastó para alimentar la ilusión.

También hubo espacio para algo tan limeño como hablar del clima. Una fan que aseguraba haber llegado recientemente al Perú comentó que sentía mucho calor. V respondió sorprendido: “¿Oh? ¿Hace calor? Estoy usando un jersey de punto”.

Una conversación diminuta, casi doméstica, en medio de una visita gigantesca.

“Causa”, “palta” y “asu mare”

En otra publicación, una seguidora preparó para BTS una pequeña “clase” de jerga peruana antes de su visita. Allí aparecían palabras como “causa”, “palta”, “asu mare”, “bacán” y “misio” acompañadas de explicaciones en coreano.

V entró al juego.

“¿Por qué me están enseñando esto?”, respondió primero, antes de escribir después algunas de aquellas palabras: “palta, misio”.

El intercambio se volvió inmediatamente viral entre los seguidores peruanos.

Una espera de meses

La llegada de BTS empezó, en realidad, mucho antes de que su avión tocara suelo peruano.

Desde que en abril se anunciaron las fechas de la gira “ARIRANG”, ARMY Perú comenzó a organizarse alrededor de un acontecimiento que rápidamente dejó de ser solamente musical.

Hubo campañas digitales, proyectos de bienvenida, actividades culturales y distintas propuestas destinadas a presentar al grupo parte de la identidad peruana.

ROAD TO 7, iniciativa desarrollada por BTS Perú Fanclub, concentró varias de esas acciones y diseñó una ruta de experiencias que comenzó semanas antes de los conciertos y continuará después de ellos.

A ello se sumó el BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, abierto desde el 25 de septiembre en Casa Prado, Miraflores, con productos oficiales vinculados a la nueva etapa del septeto.

Poco a poco, Lima comenzó a recibir a BTS sin que BTS estuviera todavía en Lima.

Tres noches, tres mensajes

La celebración continuará dentro del Estadio San Marcos.

BTS ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre, todos programados para las 8 p.m. El recinto cuenta con un aforo total informado de 52.861 personas, considerando público, producción y proveedores.

La fecha del 7 de octubre fue incorporada posteriormente por BIGHIT MUSIC ante la extraordinaria demanda registrada para las presentaciones en la capital peruana.

ARMY, además, prepara una bienvenida diferente para cada noche.

Para el 7 de octubre se ha organizado una dinámica inspirada en elementos de la cultura peruana durante “HOOLIGAN”. El día 9 habrá otra intervención visual y el concierto del 10 tendrá uno de sus momentos más emotivos cuando el estadio sea convocado a cantar “Happy Birthday” a Jimin, quien cumplirá años tres días después.

Para ese instante se han preparado alrededor de 30 mil corazones y un banner especial.

Son proyectos creados desde las tribunas, pero forman parte de algo que acompaña a BTS desde hace años: sus conciertos no terminan de construirse hasta que ARMY entra al estadio.

Lima se transforma

El fenómeno excede, además, los límites de San Marcos. PromPerú ha presentado la presencia del grupo como una oportunidad para relacionar música, gastronomía y turismo, mientras alrededor de sus seguidores se ha desarrollado una agenda paralela de actividades.

Entre ellas figura un espectáculo de drones previsto para el 8 de octubre en la Costa Verde.

También hay restaurantes preparando experiencias especiales, comercios ofreciendo merchandising, espacios dedicados a la cultura coreana y miles de visitantes que han llegado a Lima exclusivamente para asistir a alguno de los conciertos.

Durante unos días, la ciudad hablará un idioma propio: una mezcla de español, coreano, música y color morado.

EL día que finalmente llegaron

Ahora quedan los ensayos, tres estadios repletos y todas esas pequeñas sorpresas que BTS suele reservar para cuando las luces se apagan y comienza el concierto.

Queda también una pregunta que V lanzó en Weverse antes de la visita: “¿Cuándo volveré?”

Todavía ni siquiera había empezado esta historia y ya hablaba de regresar.

Durante mucho tiempo, Perú esperó a BTS desde lejos. Hoy, finalmente, la distancia llegó a cero. BTS ya está en el Perú.