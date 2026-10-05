La llegada de BTS al Perú también se vive alrededor de la mesa. En Casa Corea, el restaurante dirigido por el chef y empresario Jong Tae Hwang, conocido como Nio, la expectativa por los conciertos se convirtió en una oportunidad para crear una experiencia pensada especialmente para las ARMY: combos inspirados en las recetas de SUGA y Jung Kook, platos asociados al grupo, regalos para las fans y una propuesta que busca ir más allá de la comida.

La preparación comenzó con Road to 7, iniciativa vinculada a la llegada de BTS, para la que Casa Corea desarrolló dos platos basados en las recetas que algunos de los integrantes han compartido o preparado. Entre ellos están el combo de SUGA, inspirado en el tteokbokki, y el de Jungkook, que incluye un plato de Rajuk, además de camote cristalizado. A la propuesta se sumaron también el Kim-Mari, una preparación de kimbap hecho con fideos de camote y frito.

El plato de Jungkook tiene el toque picante que gusta a los paladares peruanos. / Alejandra Garboza

La respuesta no tardó en llegar. Nio calcula que al restaurante acuden diariamente entre 40 y 50 ARMY, muchas de ellas atraídas inicialmente por estos platos especiales. La experiencia incluye, además, freebies como stickers, parches y banners. “Siempre quiero dar mejor para todos. Ese es mi objetivo, mi propuesta de siempre”, cuenta.

La conexión con las fans incluso llevó a Nio a buscar productos difíciles de conseguir. Tras viajar a Corea del Sur después de recibir el reconocimiento de los Premios Somos, consiguió alrededor de 500 ARMY Bombs para sus clientes. Se agotaron rápidamente. “Fue muy poco”, recuerda sobre el stock que logró conseguir.

Casa Corea fue galardonado como el mejor restaurante coreano de los Premios Somos. / Alejandra Garboza

Pero la relación de Casa Corea con el fenómeno del K-pop no comenzó con BTS. El restaurante ha trabajado también con el público que sigue a otros grupos y ha participado en la atención de grandes conciertos, entre ellos los de Stray Kids y Super Junior. Nio explica que su intención no es concentrar toda la atención en su negocio, sino compartir las oportunidades con otros integrantes de la comunidad coreana en el Perú.

Las army dejan sus mensajes para los integrantes de BTS. / Alejandra Garboza

Un restaurante nacido en pandemia

Casa Corea abrió sus puertas en 2021, en plena pandemia. Nio había llegado al Perú poco antes, como parte de un proyecto de labor social. Nacido en Corea del Sur y criado en una familia migrante, ha vivido también en Bolivia, Brasil y Colombia. Su llegada al país estuvo relacionada con una ONG llamada Manky, cuyo nombre hace referencia a “10.000 platos”, dedicada a apoyar comedores populares y a personas en situación vulnerable, entre ellas niños con anemia y madres solteras.

La gastronomía apareció como otra forma de desarrollar proyectos y acercar la cultura coreana. Nio, que se formó como chef en Corea y Brasil y anteriormente tuvo restaurantes coreanos en Brasil, encontró una oportunidad en Lima: durante la pandemia, Miraflores no contaba con una oferta de comida coreana como la que existía en zonas como Arenales y San Luis.

“Casa Corea nació con esa idea para poder aprovechar la tendencia coreana”, explica.

Como en Corea, ese es el objetivo de Casa Corea, convertir sus ambientes en un verdadero restaurante asiático. / Alejandra Garboza

Al comienzo, la carta estaba centrada en platos tradicionales como sopas, bulgogi y bibimbap, además de preparaciones de comida callejera. Con el tiempo, la propuesta fue cambiando. Nio decidió dejar atrás el formato de lonchera con varios elementos y llevar los platos hacia una presentación más casera y cuidada.

La experiencia también se convirtió en parte esencial de la propuesta. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el salón tradicional donde los comensales pueden sentarse en el piso, acompañado por una ambientación inspirada en Corea. Ese concepto terminó siendo más importante que la ubicación y llevó al equipo a replantear algunos de sus locales.

Actualmente, Casa Corea cuenta con un local en Miraflores y otro en Los Olivos. Mientras el primero concentra a buena parte del público interesado en la cultura coreana y el K-pop, en Los Olivos la clientela es principalmente familiar.

Más que K-pop

Para Nio, la expansión de la cultura coreana en el Perú no puede explicarse únicamente por la comida. Él ha visto cómo, en las últimas décadas, la percepción sobre Corea cambió en América Latina. Cuando llegó a la región, era habitual que lo identificaran como chino o japonés. Hoy, dice, la mayoría reconoce su origen coreano.

En ese proceso, el K-pop tuvo un papel fundamental. Primero llegaron las series y los dramas, pero la música permitió que la cultura coreana se expandiera con mayor velocidad. Y ahí apareció BTS.

“La música ha traído todas las culturas. Música, después series y después comida”, resume.

Casa Corea recibe a las army todos los días desde el mediodía. / Alejandra Garboza

Esa evolución explica también la filosofía de Casa Corea. Nio no quiere limitarse a ofrecer platos coreanos, sino generar una experiencia que permita acercarse a diferentes aspectos de la cultura de su país.

Por eso, mientras mantiene una carta de platos tradicionales, trabaja en nuevas preparaciones. Uno de sus productos estrella es el pollo frito coreano, que actualmente ofrece con seis salsas. Nio asegura que en Corea existen más de 20 variedades de salsas para esta preparación y ya trabaja en una futura marca dedicada exclusivamente al pollo frito coreano.

La importación de ingredientes es otro de los desafíos. Alrededor del 90% de los insumos utilizados en Casa Corea son coreanos, desde bebidas hasta productos necesarios para las recetas. El objetivo es mantener los sabores y, al mismo tiempo, ofrecerlos a precios accesibles.

Lo que viene

La fiebre BTS continuará impulsando la propuesta durante los próximos meses. Casa Corea planea mantener los platos inspirados en los idols hasta febrero del próximo año y sumar nuevas preparaciones asociadas a otros artistas que han visitado el Perú.

Pero el proyecto va más allá del fenómeno del momento. Nio prepara una renovación del concepto del restaurante para convertirlo en una experiencia todavía más cercana a Corea. La idea contempla automatizar parte del servicio mediante quioscos, transformar la ambientación y crear una zona de parrilla inspirada en los restaurantes coreanos.

Casa Corea fue invitada a participar de Road to 7, el proyecto del club de fans ARMY Perú. / Alejandra Garboza

También trabaja en platos que actualmente no se encuentran en el Perú y en nuevas experiencias gastronómicas.

Así, mientras miles de ARMY esperan la llegada de BTS al Estadio San Marcos, Casa Corea encuentra en esta fiebre una nueva oportunidad para hacer lo que Nio se propuso desde el inicio: que detrás de cada plato haya también una puerta de entrada a Corea.