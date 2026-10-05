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Resumen

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Casa Corea forma parte del circuito Road to 7, el proyecto del ARMY Perú.
Casa Corea forma parte del circuito Road to 7, el proyecto del ARMY Perú.
/ Alejandra Garboza
Por Alejandra Garboza

La llegada de BTS al Perú también se vive alrededor de la mesa. En Casa Corea, el restaurante dirigido por el chef y empresario Jong Tae Hwang, conocido como Nio, la expectativa por los conciertos se convirtió en una oportunidad para crear una experiencia pensada especialmente para las ARMY: combos inspirados en las recetas de SUGA y Jung Kook, platos asociados al grupo, regalos para las fans y una propuesta que busca ir más allá de la comida.

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