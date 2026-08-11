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Casa Corea se alza con el premio al Mejor restaurante coreano de los Premios Somos 2026.
Casa Corea se alza con el premio al Mejor restaurante coreano de los Premios Somos 2026.
Por Alejandra Garboza

La esperada categoría dedicada a la comida coreana en los Premios Somos 2026 ya tiene a su gran referente: Casa Corea. En un certamen donde la audiencia votó por lo más destacado de la escena gastronómica local, esta propuesta logró alzarse con el galardón máximo gracias a su constante fidelidad a las técnicas ancestrales y a un servicio entrañable que conquista desde el primer bocado. Su triunfo marca un hito dentro de los reconocimientos, celebrando el impacto cultural y el crecimiento imparable de esta cocina en la capital.

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