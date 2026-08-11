Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La esperada categoría dedicada a la comida coreana en los Premios Somos 2026 ya tiene a su gran referente: Casa Corea. En un certamen donde la audiencia votó por lo más destacado de la escena gastronómica local, esta propuesta logró alzarse con el galardón máximo gracias a su constante fidelidad a las técnicas ancestrales y a un servicio entrañable que conquista desde el primer bocado. Su triunfo marca un hito dentro de los reconocimientos, celebrando el impacto cultural y el crecimiento imparable de esta cocina en la capital.
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