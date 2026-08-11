La esperada categoría dedicada a la comida coreana en los Premios Somos 2026 ya tiene a su gran referente: Casa Corea. En un certamen donde la audiencia votó por lo más destacado de la escena gastronómica local, esta propuesta logró alzarse con el galardón máximo gracias a su constante fidelidad a las técnicas ancestrales y a un servicio entrañable que conquista desde el primer bocado. Su triunfo marca un hito dentro de los reconocimientos, celebrando el impacto cultural y el crecimiento imparable de esta cocina en la capital.

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Casa San Borja ha construido una comunidad fiel en torno a una carta que abraza la verdadera sazón casera. Las mesas de este restaurante, tanto en Miraflores como en Los Olivos, se llenan del aroma humeante del bulgogi, la textura reconfortante del ttokbokki y la frescura del emblemático kimchi, servidos junto a una cuidada variedad de banchan que complementan la experiencia comunal. Este premio reafirma el lugar de Casa Corea como un destino obligatorio para quienes buscan explorar la riqueza de la mesa coreana en Lima.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría el Mejor restaurante coreano de los Premios Somos 2026:

Arirang

Biwon Bistro

Conamu

Gangnam Oppa

Han Kook Kwan

Kangnam Style Chicken

Nang Man

Nodaji

Seoul Garden El Original

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.