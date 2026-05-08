El Día de la Madre siempre encuentra a las familias alrededor de una mesa y hay algunas familias que prefieren mesas frente al mar, otras buscan una larga sobremesa en casonas históricas y algunas apuestan por brunches, postres y copas al atardecer. La ciudad ofrece opciones para todos los estilos: desde clásicos elegantes hasta espacios modernos con vista privilegiada. Aquí te compartimos una selección de 10 restaurantes a los que podrás asistir el domingo.

1. Astrid y Gastón

La histórica casona de San Isidro sigue siendo uno de los lugares más especiales para celebraciones familiares. La propuesta de cocina peruana contemporánea convierte cualquier almuerzo en una experiencia larga y memorable.

Dirección: Av. Paz Soldán 290, San Isidro

Horario: Domingo de 12:00 p.m. a 3:30 p.m.

2. La Rosa Náutica

Pocos restaurantes tienen una postal tan limeña como este clásico sobre el mar. Ideal para quienes quieren celebrar con vista al Pacífico, pescados frescos y una sobremesa al ritmo de las olas.

Dirección: Espigón del Parque del Amor, Miraflores

Horario: Todos los días de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

3. Olivia & Coque

La propuesta de Olivia & Coque mezcla cocina contemporánea, coctelería y un ambiente cálido pensado para compartir. Su carta tiene desde platos reconfortantes hasta opciones más sofisticadas para una comida familiar.

Dirección: Torre Tagle 253, Miraflores

Horario: Todos los días desde el mediodía.

4. Perroquet

Ubicado dentro del Country Club Lima Hotel, Perroquet mantiene ese aire clásico y elegante que muchas familias buscan para una fecha especial. Su cocina peruana e internacional lo convierte en una apuesta segura.

Dirección: Av. Los Eucaliptos 590, San Isidro

Horario: Todos los días de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

5. Tragaluz

Con una de las vistas más bonitas de Miraflores, Tragaluz combina cocina peruana contemporánea, arte y un ambiente sofisticado sin perder calidez. Perfecto para una celebración tranquila frente al mar.

Dirección: Malecón de la Reserva 1035, Miraflores

Horario: Almuerzos y cenas todos los días.

6. La Vista

El restaurante del JW Marriott es una gran opción para quienes disfrutan de brunches y buffets especiales por fechas festivas. Su vista panorámica al océano es uno de sus mayores atractivos.

Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores

Horario: Todos los días de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

7. Casa Tambo

Para las mamás que disfrutan del Centro de Lima y las casonas tradicionales, Casa Tambo ofrece una experiencia distinta en pleno Jirón de la Unión. Su cocina peruana y el ambiente histórico hacen que la visita tenga un encanto especial.

Dirección: Jr. de la Unión 1066, Centro de Lima

Horario: Todos los días desde las 12:30 p.m.

8. Amoramar

En San Isidro, Amoramar se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan cocina marina y una atmósfera elegante pero relajada. Ideal para compartir ceviches, arroces y cocteles en familia.

Dirección: Av. Felipe Pardo y Aliaga 672, San Isidro

Horario: Martes a domingo desde el mediodía.

9. Mangos Restaurante

Larcomar sigue siendo uno de los lugares más buscados para celebraciones familiares y Mangos mantiene su atractivo gracias a la terraza frente al mar, la cocina variada y el ambiente relajado.

Dirección: Larcomar, Malecón de la Reserva 610, Miraflores

Horario: Todos los días desde las 8:30 a.m.

10. El Salto del Fraile

Para quienes quieren salir un poco de la rutina y celebrar junto al mar en Chorrillos, El Salto del Fraile combina tradición, pescados y mariscos con una de las vistas más emblemáticas de la costa limeña.

Dirección: Salida a Chorrillos N.° 1, Chorrillos

Horario: Todos los días desde las 11:30 a.m.