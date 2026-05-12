Resumen

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En una fecha donde las emociones afloran, Wong apostó por mirar hacia atrás y reconectar con recuerdos significativos para las mamás peruanas. (Foto: Wong)
En una fecha donde las emociones afloran, Wong apostó por mirar hacia atrás y reconectar con recuerdos significativos para las mamás peruanas. (Foto: Wong)
Por Content LAB

Hay escenas cotidianas que permanecen intactas en la memoria: un desayuno familiar un sábado por la mañana, una conversación entre madres e hijos o un niño sentado en un carrito de supermercado mientras acompaña las compras de la semana. Bajo esa premisa, Wong presentó una iniciativa por el Día de la Madre que pone en el centro los recuerdos y los vínculos que se construyen alrededor de ellos.