La conectividad forma parte de la rutina de millones de personas: permite comunicarse con quienes más importan, estudiar, trabajar, realizar pagos y acceder a servicios digitales. Por ello, cuando surge una incidencia, recibir orientación clara y una solución oportuna es clave para mantener una buena experiencia como usuario.

En este contexto, Claro Perú obtuvo el primer lugar en el Ranking de Desempeño de la Atención de Reclamos del Servicio Público Móvil elaborado por OSIPTEL para el primer semestre de 2026, alcanzando una calificación general de 18 puntos, la más alta del sector.

Este resultado consolida una trayectoria de liderazgo sostenido: Claro Perú ha alcanzado el primer puesto en cinco evaluaciones semestrales consecutivas del ranking de OSIPTEL. Este desempeño refleja la consistencia de sus esfuerzos por fortalecer sus procesos de atención, optimizar la gestión de reclamos y ofrecer respuestas cada vez más oportunas a sus clientes.

La evaluación considera seis indicadores clave relacionados con la atención de reclamos. En todos ellos, Claro Perú registró un desempeño destacado, sobresaliendo especialmente en solución anticipada de reclamos, calidad de las resoluciones emitidas e incidencia de reclamos. Estos resultados, sumados a sus buenos indicadores en quejas, apelaciones y tiempos de atención, le permitieron alcanzar el mejor desempeño global del sector durante el primer semestre de 2026.

Estos resultados reflejan el compromiso de la compañía por brindar una atención eficiente, transparente y centrada en las necesidades de sus clientes. Para ello, Claro viene impulsando una estrategia orientada a facilitar el acceso a soluciones mediante diversos canales de atención y herramientas de autogestión que permiten resolver consultas y requerimientos de manera más ágil.

Además, la empresa continúa optimizando sus procesos para ofrecer información clara, respuestas oportunas y una experiencia cada vez más simple y cercana para los usuarios. El foco está puesto en acompañar al cliente en cada interacción y fortalecer su confianza en los servicios que utiliza día a día.

El resultado alcanzado en este ranking reafirma el compromiso de Claro Perú de poner al cliente en el centro de su gestión y seguir implementando mejoras que contribuyan a elevar los estándares de atención y satisfacción en el sector de telecomunicaciones.

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